सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें कौन-कौन है प्लेऑफ का दावेदार

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया, जिसके बाद SRH अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. ये हैदराबाद की जारी संस्करण में चौथी और लगातार तीसरी जीत है. दूसरी तरफ DC IPL 2026 में अपना तीसरा मैच हारकर अंक तालिका में पांचवे स्थान पर बनी हुई है. जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल और किन टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस सबसे मजबूत हैं.

IPL अंक तालिका की टॉप-4 टीमें

पंजाब किंग्स अभी अंक तालिका में पहले स्थान पर है. PBKS एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने जारी संस्करण का कोई भी मैच नहीं हारा है. पंजाब ने 6 में से 5 मैच जीते हैं और 1 मैच रद्द हुआ है. पंजाब के 11 अंक और नेट रन रेट +1.420 का है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जिसने 6 में से 4 मैच जीते और 2 हारे हैं. RCB के 8 अंक और नेट रन रेट +1.171 का है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 में से 4 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं. चौथे नंबर पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के भी 8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट SRH (+0.820) का RR (+0.599) से बेहतर है. राजस्थान ने 6 में से 4 मैच जीते हैं और 2 हारे.

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5वें से 10वें नंबर की स्थिति

दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को जारी संस्करण में तीसरा मैच हारा, DC इतने ही मैच जीती है. गुजरात टाइटंस ने भी 6 में से 3 मैच जीते और 3 हारे हैं. DC और GT के 6 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट के चलते दिल्ली (-0.130) पांचवें और गुजरात छठे (-0.821) स्थान पर है.

मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स क्रमश सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर है. तीनों टीमों ने 6-6 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीते और 4 हारे हैं. नेट रन रेट के मामले में MI (+0.067) CSK (-0.780) और LSG (-1.171) से आगे हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 10वें नंबर पर है. KKR ने 7 में से 5 मैच हारे हैं, उनका 1 मैच रद्द हुआ था और 1 जीता है. KKR के 3 अंक हैं.

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प्लेऑफ की मजबूत दावेदार

अभी पंजाब किंग्स की स्थिति बहुत मजबूत है, टीम अकेली टीम है जो 10 अंकों से ऊपर जा चुकी है. टीम के 8 मैच बचे हैं, इनमें से सिर्फ 3 मैच जीतकर टीम प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लेगी. RCB, SRH, RR के 8-8 अंक हैं, इन तीनों को कम से कम 4 मैच जीतने हैं, इनकी स्थिति भी अच्छी है. DC और GT को कम से कम अब 5 मैच और जीतने हैं. MI, CSK और LSG भी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है, इनमें अब कम से कम 6 मैच जीतने हैं, यानी इन टीमों को अब अपना हर मैच जीतना है. KKR के लिए बहुत मुश्किल है, हालांकि अगले 7 मैच जीतकर ये टीम भी प्लेऑफ में दावेदारी पेश कर सकती है.