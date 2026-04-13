हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी

IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी

Ashok Sharma Left Cricket: गुजरात टाइटंस के स्टार तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंक चर्चा बटोरी है. उन्होंने एक समय क्रिकेट से दूरी बना ली थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Apr 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह बात सोलह आने सच है. मगर इंडियन प्रीमियर लीग ऐसा मंच है, जहां रातों-रात कोई भी युवा खिलाड़ी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है. यह सच्चाई है कि हर कोई मेहनत करके ही IPL में जगह बनाता है, लेकिन आईपीएल में एक अच्छा मैच, एक अच्छा क्षण और एक अच्छा सीजन किसी भी प्लेयर का पूरा करियर सेट कर सकता है. ऐसा ही क्षण गुजरात टाइटंस के अशोक शर्मा को भी मिल चुका है, जिन्होंने IPL 2026 टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद फेंककर सनसनी मचा दी थी.

23 वर्षीय अशोक शर्मा को मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 90 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शानदार प्रदर्शन ने IPL कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, जहां राजस्थान के लिए खेलते हुए उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे. उन्होंने IPL 2026 में डेब्यू करने का मौका मिला और 154.2 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सनसनी मचाई.  यह अब भी टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद है. मगर क्या आप जानते हैं कि अशोक ने एक समय क्रिकेट छोड़कर खेती करनी शुरू कार दी थी.

छोड़ दिया था क्रिकेट, लेकिन क्यों?

अशोक शर्मा जयपुर के समीप रामपुरा गांव से आते हैं. ये उन दिनों की बात है जब दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी. अशोक, जिस क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग करते थे, कोरोना में उस अकादमी के कोच की मौत हो गई थी. युवा अशोक ने उसके बाद अकादमी छोड़, क्रिकेट ट्रेनिंग से दूरी बना ली थी.

अशोक अपने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाने लगे थे, लेकिन कहते हैं न, यह सब किस्मत का खेल है. किस्मत में लिखा था कि वे एक दिन स्टार तेज गेंदबाज बनेंगे. अचानक उन्हें फास्ट बॉलर टैलेंट हंट के बारे में पता चला. अशोक भी इसमें भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने 140 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा रफ्तार से गेंद डाली. इसी से प्रभावित होकर राजस्थान रॉयल्स टीम ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था. यही ट्रायल उनका जीवन बदलने वाला था.

ऐसे चर्चा में आए

राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल्स के लिए बुलाया तो उन्होंने एक ही ओवर में संजू सैमसन और जोस बटलर को आउट कर सबको हक्का-बक्का कर दिया. यहीं से उन्हें पहचान मिली. अशोक को 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर 2025 में राजस्थान रॉयल्स टीम ने अपने साथ जोड़ा था. मगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया. आखिरकार गुजरात टाइटंस ने उनमें भरोसा दिखाया, जहां अपने IPL डेब्यू मैच में उन्होंने मार्को जानसेन को अपना शिकार बनाया था.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026: विराट कोहली को लगी 'गंभीर चोट', क्या आगे आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे मैच?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Gujarat Titans Ashok Sharma IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी
IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी
आईपीएल 2026
IPL 2026 में हार्दिक और क्रुणाल के बीच छिड़ी 'कोल्ड वॉर'? मैच के बाद पांड्या ब्रदर्स ने नहीं मिलाया हाथ!
हार्दिक और क्रुणाल के बीच छिड़ी 'कोल्ड वॉर'? मैच के बाद पांड्या ब्रदर्स ने नहीं मिलाया हाथ!
आईपीएल 2026
MI VS RCB: 'हमेशा जीतना और सीखना होता है', कप्तान हार्दिक ने ड्रेसिंग रूम में बढ़ाया एमआई का हौसला
'हमेशा जीतना और सीखना होता है', कप्तान हार्दिक ने ड्रेसिंग रूम में बढ़ाया एमआई का हौसला
आईपीएल 2026
IPL 2026: विराट कोहली को लगी 'गंभीर चोट', क्या आगे आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे मैच?
IPL 2026: विराट कोहली को लगी 'गंभीर चोट', क्या आगे आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे मैच?
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के पीछे पड़ गए शहबाज-मुनीर, PAK मीडिया का दावा
बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा! फिर वार्ता के लिए US-ईरान के पीछे पड़े शहबाज, PAK मीडिया का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से दिया नोएडा को शांति का संदेश, श्रमिकों से कहा- नहीं होगा अन्याय
Live: सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से दिया नोएडा को शांति का संदेश, श्रमिकों से कहा- नहीं होगा अन्याय
विश्व
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
एग्रीकल्चर
Kitchen Waste Fertilizer: किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे
किचन के कचरे से घर पर भी बना सकते हैं फर्टिलाइजर, डालते ही खिल उठेंगे पौधे
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget