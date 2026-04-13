IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी

कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह बात सोलह आने सच है. मगर इंडियन प्रीमियर लीग ऐसा मंच है, जहां रातों-रात कोई भी युवा खिलाड़ी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है. यह सच्चाई है कि हर कोई मेहनत करके ही IPL में जगह बनाता है, लेकिन आईपीएल में एक अच्छा मैच, एक अच्छा क्षण और एक अच्छा सीजन किसी भी प्लेयर का पूरा करियर सेट कर सकता है. ऐसा ही क्षण गुजरात टाइटंस के अशोक शर्मा को भी मिल चुका है, जिन्होंने IPL 2026 टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद फेंककर सनसनी मचा दी थी.

23 वर्षीय अशोक शर्मा को मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 90 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शानदार प्रदर्शन ने IPL कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, जहां राजस्थान के लिए खेलते हुए उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे. उन्होंने IPL 2026 में डेब्यू करने का मौका मिला और 154.2 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सनसनी मचाई. यह अब भी टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद है. मगर क्या आप जानते हैं कि अशोक ने एक समय क्रिकेट छोड़कर खेती करनी शुरू कार दी थी.

छोड़ दिया था क्रिकेट, लेकिन क्यों?

अशोक शर्मा जयपुर के समीप रामपुरा गांव से आते हैं. ये उन दिनों की बात है जब दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी. अशोक, जिस क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग करते थे, कोरोना में उस अकादमी के कोच की मौत हो गई थी. युवा अशोक ने उसके बाद अकादमी छोड़, क्रिकेट ट्रेनिंग से दूरी बना ली थी.

अशोक अपने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाने लगे थे, लेकिन कहते हैं न, यह सब किस्मत का खेल है. किस्मत में लिखा था कि वे एक दिन स्टार तेज गेंदबाज बनेंगे. अचानक उन्हें फास्ट बॉलर टैलेंट हंट के बारे में पता चला. अशोक भी इसमें भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने 140 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा रफ्तार से गेंद डाली. इसी से प्रभावित होकर राजस्थान रॉयल्स टीम ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था. यही ट्रायल उनका जीवन बदलने वाला था.

ऐसे चर्चा में आए

राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल्स के लिए बुलाया तो उन्होंने एक ही ओवर में संजू सैमसन और जोस बटलर को आउट कर सबको हक्का-बक्का कर दिया. यहीं से उन्हें पहचान मिली. अशोक को 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर 2025 में राजस्थान रॉयल्स टीम ने अपने साथ जोड़ा था. मगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया. आखिरकार गुजरात टाइटंस ने उनमें भरोसा दिखाया, जहां अपने IPL डेब्यू मैच में उन्होंने मार्को जानसेन को अपना शिकार बनाया था.

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