IPL का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड! इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे हार्दिक पांड्या

ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से एक बार फिर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापस जा चुके हैं. पंत की जगह भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव दिल्ली से लखनऊ का हिस्सा बन गए. इसे आप आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड कह सकते हैं. अब हार्दिक पांड्या के राजस्थान रॉयल्स में जाने के साथ टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है.

हार्दिक 2024 में ट्रेड डील के जरिए मुंबई इंडियंस में आए थे. उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में रिप्लेस किया, लेकिन तीनों ही सालों में उनकी कप्तान फ्लॉप रही. 2024 और 2026 में टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. 2025 में टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन ट्रॉफी तक नहीं पहुंच सकी. इसके साथ गेंद और बल्ले से भी हार्दिक का प्रदर्शन औसत ही रहा.

इन तमाम खामियों को देखते हुए हार्दिक के ट्रेड को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. कहा जा रहा है कि हार्दिक की जगह राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल मुंबई का हिस्सा बनेंगे. 2026 आईपीएल के लिए राजस्थान में बड़ा ट्रेड देखने को मिला था, जहां टीम के नियमित कप्तान संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए थे. उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन राजस्थान में आए थे.

किस रकम में होगा हार्दिक का ट्रेड?

फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई सकी है कि हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल का ट्रेड कितनी रकम में होगा. यह फ्रेंचाइजी या आईपीएल की तरफ से ट्रेड के आधिकारिक एलान के बाद ही पता चलेगा.

हार्दिक को मुंबई ने 2026 सीजन के लिए 16.35 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया था. वहीं जायसवाल को राजस्थान ने 18 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया.

हार्दिक पांड्या का आईपीएल करियर

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 162 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 150 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 2955 रन बनाए, जिसमें 10 फिफ्टी शामिल है. वहीं गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 82 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिगर 5/36 का है.

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