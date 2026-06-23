हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड! इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे हार्दिक पांड्या

IPL का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड! इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya: ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटने के बाद IPL इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड डील हार्दिक पांड्या के रूप में हो सकती है. हार्दिक अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स में दिख सकते हैं.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से एक बार फिर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापस जा चुके हैं. पंत की जगह भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव दिल्ली से लखनऊ का हिस्सा बन गए. इसे आप आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड कह सकते हैं. अब हार्दिक पांड्या के राजस्थान रॉयल्स में जाने के साथ टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है. 

हार्दिक 2024 में ट्रेड डील के जरिए मुंबई इंडियंस में आए थे. उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में रिप्लेस किया, लेकिन तीनों ही सालों में उनकी कप्तान फ्लॉप रही. 2024 और 2026 में टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. 2025 में टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन ट्रॉफी तक नहीं पहुंच सकी. इसके साथ गेंद और बल्ले से भी हार्दिक का प्रदर्शन औसत ही रहा. 

इन तमाम खामियों को देखते हुए हार्दिक के ट्रेड को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. कहा जा रहा है कि हार्दिक की जगह राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल मुंबई का हिस्सा बनेंगे. 2026 आईपीएल के लिए राजस्थान में बड़ा ट्रेड देखने को मिला था, जहां टीम के नियमित कप्तान संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए थे. उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन राजस्थान में आए थे. 

किस रकम में होगा हार्दिक का ट्रेड?

फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई सकी है कि हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल का ट्रेड कितनी रकम में होगा. यह फ्रेंचाइजी या आईपीएल की तरफ से ट्रेड के आधिकारिक एलान के बाद ही पता चलेगा. 

हार्दिक को मुंबई ने 2026 सीजन के लिए 16.35 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया था. वहीं जायसवाल को राजस्थान ने 18 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया. 

हार्दिक पांड्या का आईपीएल करियर 

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 162 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 150 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 2955 रन बनाए, जिसमें 10 फिफ्टी शामिल है. वहीं गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 82 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिगर 5/36 का है. 

 

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में बड़ा फेरबदल, इस भारतीय के नाम हुई बादशाहत; बन गई नंबर-1

Published at : 23 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals YASHASVI JAISWAL HARDIK PANDYA IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड! इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे हार्दिक पांड्या
IPL का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड! इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे हार्दिक पांड्या
आईपीएल 2026
IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कंफर्म, LSG से अलग हुए ऋषभ पंत; कम हुई इतनी सैलरी
IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कंफर्म, LSG से अलग हुए ऋषभ पंत; कम हुई इतनी सैलरी
आईपीएल 2026
ऋषभ पंत ने खुद नहीं छोड़ी कप्तानी, LSG ने किया बर्खास्त! इंसाइड स्टोरी आई सामने
ऋषभ पंत ने खुद नहीं छोड़ी कप्तानी, LSG ने किया बर्खास्त! इंसाइड स्टोरी आई सामने
आईपीएल 2026
दिल्ली कैपिटल्स का बदला मालिक, आते ही ऋषभ पंत पर इतने करोड़ लुटाने को तैयार; ट्रेड डील पर अपडेट
दिल्ली कैपिटल्स का बदला मालिक, आते ही ऋषभ पंत पर इतने करोड़ लुटाने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
CM विजय ने की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
क्रिकेट
Suryansh Shedge Profile: कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर, अंदरखाने क्या चल रहा?
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget