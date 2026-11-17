IPL 2027 Retention Live: आईपीएल रिटेंशन का आज आखिरी दिन, हर्षल पटेल के ट्रेड पर लगी मुहर; देखें लाइव अपडेट
IPL 2027 Retention Live Updates: आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है, जिसका आज आखिरी दिन है. यहां देखें लाइव अपडेट्स.
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Background
इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें संस्करण (IPL 2027) के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में है. इससे पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को देनी है और इसका आज आखिरी दिन है. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत समेत कई प्लेयर्स ट्रेड डील के जरिए दूसरी टीमों में जा चुके हैं. कई बड़े खिलाड़ी रिटेंशन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिससे वह ऑक्शन में शामिल हो सकेंगे.
सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2027 के लिए होने वाला ऑक्शन मिनी ऑक्शन होगा. यानी फ्रेंचाइजियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है. टीम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है.
क्या है IPL रिटेंशन लिस्ट?
आईपीएल के ऑक्शन से पहले टीमों को रिटेंशन लिस्ट देनी होती है. इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें फ्रेंचाइजी अगले सीजन में भी अपने साथ रखना चाहती है. इस लिस्ट से ये भी साफ हो जाता है कि टीम ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है. रिलीज किए गए खिलाड़ी ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं. फिर ऑक्शन में तय होगा कि वह किस टीम के लिए खेलेंगे, या नहीं खेलेंगे.
आईपीएल 2027 की टीमें
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- मुंबई इंडियंस
- चेन्नई सुपर किंग्स
- सनराइजर्स हैदराबाद
- कोलकाता नाइट राइडर्स
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- राजस्थान रॉयल्स
- गुजरात टाइटंस
- पंजाब किंग्स
- दिल्ली कैपिटल्स
आईपीएल रिटेंशन की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर को हर्षल पटेल के ट्रेड पर मुहर लगी. वह 4 करोड़ रुपये के प्राइस में गुजरात टाइटंस में आ गए हैं. बता दें कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की बदला बदली हुई. पांड्या अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स में खेलेंगे. अर्शदीप मुंबई में आ गए हैं. आगामी सीजन की सबसे पहली ट्रेड लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई थी. ऋषभ पंत दिल्ली और कुलदीप यादव लखनऊ में आ गए हैं.
IPL 2027 Retention Live: वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है बंपर हाइक
राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 2025 मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था, तब वह बस अपनी छोटी उम्र के कारण सुर्ख़ियों में थे. लेकिन अब वह एक चेहरा बन चुके हैं, जिनका अपना फैन बेस बन चुका है. अंतर्राष्ट्रीय में भी डेब्यू कर चुके हैं और छा गए हैं, ऐसे में उनकी सैलरी बढ़ सकती है. राजस्थान किसी कीमत पर उन्हें नहीं जाने देगी.
IPL 2027 Retention Live: CSK की रिटेंशन लिस्ट पर नजर
चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेंशन लिस्ट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह है, इससे साफ हो जाएगा कि एमएस धोनी अभी आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं या नहीं. अगर वह रिटेन किए जाते हैं तो पूरी संभावना है कि वह अगले साल खेलेंगे. बता दें कि वह पिछले साल चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. खबर आई थी कि सीजन के बीच वह ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मैच नहीं खेले थे.