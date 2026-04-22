वैभव सूर्यवंशी अचानक क्यों नहीं बना पा रहे रन? दिग्गज ने सबसे बड़ी गलती बताकर खोली पोल

IPL 2026 की अपनी पहली चार पारियों में वैभव सूर्यवंशी 200 रन बना चुके थे. कुछ समय के लिए ऑरेंज कैप भी उनके पास रही, लेकिन अचानक उनके बल्ले से रन निकलने बंद हो गए हैं. यहां तक कि फ्लॉप होने के कारण उन्हें रोते हुए भी देखा गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था. अब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में भी वैभव 11 गेंद खेलकर सिर्फ 8 रन बना पाए. अब पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और चेतेश्वर पुजार ने सूर्यवंशी की सबसे बड़ी गलतियां गिनवाई हैं.

क्या गलती कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी?

IPL 2026 की पहली 4 पारियों में वैभव 200 रन बना चुके थे, जबकि उसके बाद तीन पारियों में वो केवल सिर्फ 54 रन बना सके हैं. लखनऊ बनाम राजस्थान मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए आकाश चोपड़ा ने बताया कि बेशक वैभव का बैट स्विंग बहुत शानदार है. मगर इसी बैट स्विंग में एक बहुत बड़ी खामी भी है, क्योंकि वो आगे टप्पा खाने वाली गेंद को आसानी से खेल लेते हैं. लेकिन जब गेंद में अतिरिक्त बाउंस हो तब वैभव के लिए शॉट लगा पाना और अचानक खुद को पुल शॉट के लिए तैयार कर पाना कठिन हो जाता है. इसलिए अतिरिक्त बाउंस होने पर चांस बढ़ जाते हैं कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर कीपर या फिर स्लिप के पास चली जाए. यही कारण रहा कि वो मोहसिन खान की गेंदों पर संघर्ष करते दिखे.

दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा ने भी मोहसिन खान के ओवर का जिक्र किया. पुजारा ने कहा कि वैभव फ्रंटफुट पर रहते हैं, ऐसे में अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर उनके लिए अचानक बैकफुट पर जाना कठिन होता है. पुजारा ने कहा कि पहले से फ्रंटफुट पर रहने की मानसिकता के कारण वैभव सिंगल या डबल दान भागने का मौका भी गंवा देते हैं.

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