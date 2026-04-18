CSK के खिलाफ मैच से पहले हैदराबाद का मास्टरस्ट्रोक, अचानक टीम में हुई इस गेंदबाज की एंट्री

आईपीएल 2026 में आज यानी शनिवार (18 अप्रैल) को डबल हेडर देखने को मिलेगा, जिसमें दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा. मुकाबले से पहले हैदराबाद ने बड़ा बदलाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी (Gerald Coetzee) को अपने खेमे में शामिल कर लिया है.

फ्रेंचाइजी ने कोएत्जी को चोटिल डेविड पायने (David Payne) की जगह अपना हिस्सा बनाया. डेविड ने हैदराबाद के लिए सीजन के 2 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए. अब वह एड़ी की चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं.

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2 करोड़ में हैदराबाद ज्वाइन करेंगे कोएत्जी

दक्षिण अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले गेराल्ड कोएत्जी 2 करोड़ रुपये की कीमत पर सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन करेंगे. वह पूरे सीजन तक फ्रेंचाइजी की हिस्सा रहेंगे.

गेराल्ड कोएत्जी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

बात करें गेराल्ड कोएत्जी के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 4 टेस्ट, 14 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं. वनडे में कोएत्जी ने 31 विकेट अपने नाम किए. बाकी टी20 इंटरनेशनल में अफ्रीका पेसर ने 22 विकेट चटकाए.

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गेराल्ड कोएत्जी का आईपीएल करियर

बताते चलें कि यह पहला मौका नहीं होगा कि जब कोएत्जी आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. इससे पहले वह टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं. कोएत्जी ने आईपीएल में कुल 14 मुकाबले खेले हैं. इन मैचों की 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 4/34 का रहा. हालांकि उनकी इकॉनमी 10.37 की है.

सीजन में हैदराबाद का प्रदर्शन

मौजूदा आईपीएल सीजन में अब तक हैदराबाद का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. टीम ने 5 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें 3 में हार का सामना करना पड़ा. बाकी 2 मैचों में जीत हासिल की है. इस प्रदर्शन के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज चेन्नई के खिलाफ मैच में हैदराबाद का प्रदर्शन कैसा रहता है.

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