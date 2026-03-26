सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अभी चोट से उबर रहे हैं, जिस कारण वह IPL 2026 के शुरूआती मैच नहीं खेल पाएंगे. अब कमिंस ने खुद अपनी फिटनेस पर बड़ा अपडेट देते हुए संकेत दिया कि वह जल्द ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे. आईपीएल सीजन 19 का आयोजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है. पहले मैच में RCB और SRH आमने सामने होगी. कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन कप्तानी करेंगे.

पैट कमिंस को पिछले साल के मध्य में पीठ में चोट लगी थी. उसके बाद से वह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल पाए हैं. इसी कारण वह टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. आईसीसी वेबसाइट ने कमिंस के हवाले से बताया कि उन्होंने नेट में गेंदबाजी शुरू कर दी है. उन्हें भरोसा है कि वह जल्द ही क्रिकेट मैदान पर लौटने को तैयार हैं.

पैट कमिंस ने क्या कहा

कमिंस ने कहा, "मैं अभी भी पीठ की चोट से उबर रहा हूं, लेकिन अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं. नेट्स में गेंदबाजी भी शुरू कर दी है." उन्हें भरोसा है कि वह आईपीएल के दूसरे हाफ में खेलने के लिए फिट हो जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "आईपीएल जल्द ही शुरू होने वाला है. मैं शुरुआती मैचों में तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि मुझे मैदान पर वापसी करने में अधिक समय नहीं लगेगा."

कमिंस ने कहा, "मैंने गेंदबाजी शुरू कर दी है. अभी मैं हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं. हमने एक ऐसा प्लान बनाया है, जिससे मैं टूर्नामेंट के बीच तक पूरी तरह फिट हो जाऊंगा. इसलिए, अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं टूर्नामेंट का दूसरा हाफ और फाइनल जरूर खेलूंगा."

ऑस्ट्रेलिया को साल के अंत में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. इस लिहाज से भी कमिंस का फिट होना महत्वपूर्ण है.