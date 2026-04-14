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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 SRH vs RR: 'नए खिलाड़ियों को मौका देना...', जीत के बाद ये क्या बोल गए इशान किशन

IPL 2026 SRH vs RR: 'नए खिलाड़ियों को मौका देना...', जीत के बाद ये क्या बोल गए इशान किशन

IPL 2026 SRH vs RR: ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ हिंगे ने अपने पहले ओवर में ही तीन विकेट चटकाकर आईपीएल में नया रिकॉर्ड कायम किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 14 Apr 2026 11:15 AM (IST)
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IPL 2026 SRH vs RR: हैदराबाद के कप्तान इशान किशन ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में सोमवार को यहां राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से शिकस्त देने के बाद पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाजों प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन की तारीफ की.

हिंगे ने लिए एक ही ओवर में 3 विकेट रच डाला इतिहास 

हिंगे और शाकिब ने अपने पदार्पण मैच में चार-चार विकेट झटके. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ हिंगे ने अपने पहले ओवर में ही तीन विकेट चटकाकर आईपीएल का नया रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुहान-ड्रे प्रिटोरियस को खाता खोले बिना आउट किया.

किशन की 44 गेंदों में 91 रन की पारी से सनराइजर्स ने छह विकेट पर 216 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स को 159 रन पर आउट कर दिया गया.

नए गेंदबाजों को मौका देना टीम प्रबंधन कि सोची समझी रणनीति- किसन 

किशन ने जीत के बाद टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि यह जीत टीम के लिए महत्वपूर्ण रही और खिलाड़ियों ने योजनाओं को बखूबी लागू किया. उन्होंने पुरस्कार समारोह में प्रसारकों से कहा, ‘‘हम इस जीत से बेहद खुश हैं. टीम ने दो अहम अंक हासिल किए और गेंदबाजों ने वही किया जिसकी हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे. हमने उनसे कहा था कि वे खुलकर खेलें और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें, और आज उन्होंने ऐसा ही किया. इसका श्रेय सभी गेंदबाजों को जाता है.’

नए गेंदबाजों को मौका देने पर उन्होंने कहा, ‘‘आपको यह भी देखना होता है कि युवा खिलाड़ियों में सफलता के लिए कितनी ललक है. वे पूरे सत्र हमारे गेंदबाजी कोच वरुण आरोन के साथ मेहनत कर रहे थे और अनुभवी खिलाड़ियों से लगातार बातचीत कर रहे थे. घरेलू मैदान पर उन्हें मौका देना जरूरी था और आज यह फैसला सही साबित हुआ.’

इस मैच में सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर खाता खोले बगैर आउट हो गए, लेकिन किशन ने उनका बचाव करते हुए कहा, ‘अभिषेक जिस अंदाज में खेलते हैं, उसमें कभी-कभी जल्दी आउट होना लाजमी है. हमारी जिम्मेदारी है कि पारी को गहराई तक ले जाएं, ताकि वह खुलकर खेल सकें. वह अगर चल गए तो हम आसानी से बड़ा स्कोर बना सकते हैं. वह आज आउट हो गए, लेकिन उम्मदी है अगले मैच में और प्रेरित होकर लौटेंगे.

यह भी पढ़ें- ईशान किशन के 'सिक्स', प्रफुल हिंगे के विकेट्स देखकर खुशी से झूम उठीं SRH की मालकिन काव्य मारन; वीडियो वायरल

Published at : 14 Apr 2026 11:14 AM (IST)
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ISHAN KISHAN IPL 2026 Praful Hinge Sunrises Hydrabad
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