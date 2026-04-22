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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 SRH Vs DC: अक्षर पटेल पर भड़का ये क्रिकेटर, कहा- नीतीश राणा से 4 ओवर गेंदबाजी करवाना गलत फैसला

IPL 2026 SRH Vs DC: अक्षर पटेल पर भड़का ये क्रिकेटर, कहा- नीतीश राणा से 4 ओवर गेंदबाजी करवाना गलत फैसला

एसआरएच ने मैच 47 रन से जीता. मैच के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल की कप्तानी पर सवाल उठे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Apr 2026 12:55 PM (IST)
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में मंगलावर को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला खेला गया. एसआरएच ने मैच 47 रन से जीता. मैच के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल की कप्तानी पर सवाल उठे हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल द्वारा 4 ओवर का कोटा पूरा न करने के लिए कप्तान की आलोचना की है.

नीतीश राणा से 4 ओवर गेंदबाजी करवाना समझ से परे

आरोन फिंच ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइम आउट शो में कहा, 'डीसी में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में भारत के दो श्रेष्ठ स्पिनर हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने अपने ओवर पूरे नहीं किए, जबकि नीतीश राणा जैसे पार्ट-टाइम ऑफ स्पिनर ने चार ओवर फेंके. मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है.'

यह भी पढ़ें- सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें कौन-कौन है प्लेऑफ का दावेदार

फिंच ने कहा कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ही दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. वह टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी की ताकत हैं. इसके बावजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने अक्षर का गेंदबाजी न करना और कुलदीप को गेंदबाजी के लिए न बुलाना उनके भरोसे की कमी को दिखाता है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अक्षर में बारे में कहा कि वह ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके बारे में आप जानते हों कि अगर उन पर दबाव है, तो वह स्लॉट में एक गेंद ऊपर उछाल देंगे. वह खुद को डिफेंड करते हैं, एंगल बदलते हैं. अपनी रेंज, अपनी हाइट का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसलिए जब आप डिफेंसिव सोच रहे होते हैं, तब भी अभिषेक शर्मा के खिलाफ अटैकिंग करते हैं, जब वह उस तरह के मूड में होते हैं, तो कुछ अच्छी गेंद डालते हैं और उनको पता होता है कि कुछ अच्छा होगा.

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि गेंदबाज अपनी 24 गेंद सही दिशा और लेंथ पर नहीं फेंक सकता है, लेकिन कम से कम उसे स्टैंड जरूर लेना चाहिए.

बता दें कि एसआरएच-डीसी मैच में अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया और न ही कुलदीप यादव को 4 ओवर का कोटा पूरा करने का अवसर दिया. दोनों ने 2-2 ओवर फेंके. माना जा रहा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के क्रीज पर होने की वजह से अक्षर ने ये फैसला किया. हालांकि पार्ट-टाइम स्पिनर नीतिश राणा से 4 ओवर करवाना एक बुरा फैसला रहा. बल्लेबाज कोई भी हो, आपको अपने प्रमुख गेंदबाज पर भरोसा करना पड़ता है. कुलदीप को कम से कम 4 ओवर मिलना चाहिए था.

यह भी पढ़ें- IPL Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें कौन-कौन है प्लेऑफ का दावेदार

Published at : 22 Apr 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL 2026 Sunrisers Hydrabad
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