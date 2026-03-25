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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'मैं धोनी को बताऊंगा कि...', आखिरी IPL सीजन होने से जुड़े सवाल पर बोले सौरव गांगुली

'मैं धोनी को बताऊंगा कि...', आखिरी IPL सीजन होने से जुड़े सवाल पर बोले सौरव गांगुली

IPL 2026: एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बनाया है. चर्चाएं हो रही हैं कि बतौर प्लेयर धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है. जानिए सौरव गांगुली ने इस पर क्या कुछ कहा.

By : शिवम | Updated at : 25 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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एमएस धोनी पहले संस्करण से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं (2016 और 2017 को छोड़कर). अपनी कप्तानी में वह सीएसके को 5 खिताब जिता चुके हैं. चर्चाएं हो रही हैं कि क्या बतौर प्लेयर धोनी आखिरी बार मैदान पर नजर आएंगे, हालांकि ये चर्चा सिर्फ इस बार नहीं बल्कि पिछले 4-5 संस्करणों से हो रही है. इसका जवाब सिर्फ धोनी ही जानते होंगे कि क्या आईपीएल 2026 उनका बतौर प्लेयर आखिरी संस्करण है. इसकी संभावना को लेकर सौरव गांगुली ने बयान दिया है.

सौरव गांगुली ने हालांकि एमएस धोनी के आईपीएल से रिटायरमेंट की संभावना पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन संकेत दिया कि वह धोनी से इस बारे में बात कर सकते हैं. उन्होंने एक इवेंट में कहा, "मैं धोनी को इस बारे में बताऊंगा कि क्या करना है, मीडिया को नहीं." बता दें कि इस बार संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे, जिन्हें टीम में धोनी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा.

आकाश चोपड़ा को ये इसलिए लगता है क्योंकि टीम में संजू सैमसन धोनी की जगह लेने को तैयार हैं. सीएसके ने ट्रेड के जरिए संजू को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, उनकी जगह फ्रेंचाइजी ने रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को दिया.

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा

पूर्व क्रिकेटर को लगता है कि एमएस धोनी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए. उन्होंने जियोहॉटस्टार पर कहा, "डगआउट से आप टीम नहीं चलाते, ये फुटबॉल टीम नहीं है. धोनी की खूबी है कि वह किसी के खेल को पढ़ सकते हैं." उन्होंने कहा कि उनके अनुसार धोनी को इस सीजन के बाद आईपीएल से संन्यास ले लेना चाहिए.

एमएस धोनी 44 साल के हैं, जिन्होंने आईपीएल में 278 मैच खेले हैं. 242 आईपीएल पारियों में धोनी ने 5439 रन बनाए हैं. संभावना है कि आईपीएल 2026 के अधिकतर मैचों में धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Mar 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly IPL MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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