आज राजस्थान और मुंबई का मुकाबला, किसका पलड़ा भारी? जानें किसकी होगी जीत 

IPL 2026 RR vs MI Match-13: आज मंगलवार (07 अप्रैल) को आईपीएल 2026 का 13वां लीग मैच राजस्थान और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मैच के जरिए राजस्थान जीत की हैट्रिक पूरी कर चाहेगी. दूसरी तरफ मुंबई सीजन की दूसरी जीत तलाश करेगी. तो आइए जानते हैं कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मार सकती है और अब तक आंकडों के हिसाब से किस टीम का पलड़ा भारी रहा है.

बता दें कि यह दोनों ही टीमों के लिए तीसरा लीग मैच होगा. राजस्थान ने शुरुआती दो मैचों में चेन्नई के खिलाफ 8 विकेट से और गुजरात के खिलाफ 6 रन से जीत दर्ज की है. वहीं मुंबई ने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया. दूसरे मैच में एमआई को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

राजस्थान बनाम मुंबई हेड टू हेड

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इडियंस के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में मुंबई ने बढ़त हासिल करते हुए 16 में जीत दर्ज की है. राजस्थान ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा. इस आंकड़े को देख मुंबई का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन राजस्थान ने सीजन में अब तक शानदार फॉर्म दिखाया है. ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम बाजी मारेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे के खिलाफ दोनों टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं.

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मखाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला.

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पंड्या, क्विंटन डी कॉक, विल जैक, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.

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