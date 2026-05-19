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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs LSG: बुरी तरह पिटे राजस्थान के गेंदबाज, मिचेल मार्श लगातार दूसरी बार शतक से चूके; लखनऊ ने बनाए 221 रन

RR vs LSG: बुरी तरह पिटे राजस्थान के गेंदबाज, मिचेल मार्श लगातार दूसरी बार शतक से चूके; लखनऊ ने बनाए 221 रन

IPL 2026 RR vs LSG Score: लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बना लिए हैं. मिचेल मार्श लगातार दूसरी पारी में शतक लगाने से चूक गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 May 2026 09:40 PM (IST)
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लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बना लिए हैं. मिचेल मार्श लगातार दूसरी पारी में शतक लगाने से चूक गए. मार्श 96 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप उन्होंने अपने नाम कर ली है. राजस्थान रॉयल्स के यश राज पूनिया को छोड़कर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई.

जयपुर में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने टीम को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 109 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. दोनों ने मिलकर 8.2 ओवरों में 109 रन बना लिए थे, इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं निकोलस पूरन फिर से फ्लॉप हो गए, जो केवल 16 रन बना पाए. 

मिचेल मार्श इतिहास रचने से चूके

मिचेल मार्श ने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 90 रन बनाए थे. इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो 96 के स्कोर पर रन आउट हो गए. लगातार दूसरे मैच में मार्श इतिहास रचने से चूके. आज अगर मार्श सेंचुरी पूरी कर लेते, तो आईपीएल के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बन जाते, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तीन शतक लगाए हों. LSG के लिए सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अब भी उन्हीं के नाम है.

कप्तान ऋषभ पंत भी टच में नजर आए, लेकिन 35 के स्कोर पर रन आउट हो गए. लखनऊ के लिए 230 रनों का स्कोर संभव लग रहा था, लेकिन अंतिम ओवर में तीन विकेट आए और जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए.

लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाना है तो हर हाल में यह मैच जीतना होगा. राजस्थान को अगर-मगर के फेर में पड़े बिना प्लेऑफ में जाना है तो आज हर हाल में लखनऊ द्वारा मिले 222 रनों के टारगेट को चेज करना होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 May 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RR Vs LSG LUCKNOW SUPER GIANTS IPL LIVE IPL 2026
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