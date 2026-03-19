'वो अभी बच्चा है...', IPL 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी पर किसने दिया ऐसा बयान? तेजी से हो रहा वायरल
IPL 2026, Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि वैभव अभी बच्चा है.
पिछले सीजन बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर आईपीएल 2026 (IPL 2026) में भी सबकी नजरें होंगी. 14 वर्षीय वैभव ने अपने खेल से फैंस को एक पल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह अभी सिर्फ 14 साल के हैं. लेकिन अब आईपीएल के आगामी सीजन से पहले वैभव पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो अभी बच्चा है.
रियान का मानना है कि वैभव पर खेल का किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने मीडिया से भी अपली करते हुए कहा कि वैभव को मीडिया अटेंशन से ज्यादा से ज्यादा दूर ही रखें.
वैभव सूर्यवंशी से खुश रियान पराग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए रियान पराग ने कहा कि मेरा संदेश साफ है. जाइए और खेलिए. अगर पहली गेंद ही मारने लायक है, तो मारिए. कोई दिक्कत नहीं. आगे वैभव की तारीफ करते हुए रियान पराग ने कहा कि वैभव ने पिछले एक साल में हर जगह रन बनाए हैं. बहुत कम ही युवा खिलाड़ियों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है.
पहले ही सीजन में चमके वैभव सूर्यवंशी
वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 2025 सीजन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. उन्होंने पहले ही सीजन में कमाल करते हुए 7 मैचों में 36 की औसत और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला, जिसमें हाई स्कोर 101 रनों का रहा. वैभव आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने 35 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.
संजू सैमसन के बाद रियान पराग बने कप्तान
गौरतलब है कि आगामी सीजन से पहले संजू सैमसन ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने. पिछले सीजन तक संजू राजस्थान के नियमित कप्तान थे. हालांकि संजू की गैरमौजूदगी में रियान पराग ने कमाल संभाली थी. अब संजू के जाने के बाद रियान को टीम का नियमित कप्तान बना दिया गया है.
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Source: IOCL