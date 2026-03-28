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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB या SRH, कौन जीतेगा आज का मैच? जानें IPL 2026 के पहले मैच की A टू Z डिटेल्स

RCB या SRH, कौन जीतेगा आज का मैच? जानें IPL 2026 के पहले मैच की A टू Z डिटेल्स

IPL 2026 RCB vs SRH: आईपीएल के 19वें सीजन का पहला मैच RCB और SRH के बीच खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मार सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 28 Mar 2026 04:38 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का आगाज आज यानी 28 मार्च, शनिवार को रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले के साथ होगा. मुकाबले में जाहिर तौर पर हैदराबाद पर दबाव होगा, क्योंकि उनकी भिड़ंत डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से होगी. तो आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है. 

नए कप्तान के साथ उतरेगी हैदराबाद 

नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में हैदराबाद की टीम नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगी. कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन को कप्तान बनाया गया है. ईशान के लिए बतौर कप्तान आरसीबी की चुनौती आसान नहीं होगी. दूसरी तरफ, आरसीबी नियमित कप्तानी रजत पाटीदार के साथ मैदान पर दिखेगी. 

RCB vs SRH हेड टू हेड 

आरसीबी और हैदराबाद के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में हैदराबाद ने बढ़त हासिल करते हुए 13 में जीत हासिल की है. वहीं आरसीबी ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच 1 मुकाबला बेनतीजा रहा. हेड टू हेड में हैदराबाद का पलड़ा भारी दिख रहा है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

भारतीय समय के अनुसार, आरसीबी और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. वहीं टॉस आधा घंटा पहले 7 बजे होगा. 

टूर्नामेंट के लिए आरसीबी का स्क्वॉड 

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल. 

टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार. 

 

यह भी पढ़ें: आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट

Published at : 28 Mar 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
IPL RCB Vs SRH IPL 2026
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