RCB और SRH के बीच IPL 2026 का पहला मैच, प्लेइंग 11 से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सभी डिटेल 

IPL 2026 RCB vs SRH Preview: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च, शुक्रवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले को लेकर फैंस के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. तो आइए जानते हैं कि मैच के लिए दोनों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है. इसके अलावा पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल भी यहां मिलेगी.

पिच रिपोर्ट

आईपीएल के मौकों पर अक्सर देखा गया है कि बेंगलुरु में स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच सपाट रहती है. यहां गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों रन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. इसके साथ बल्लेबाजों को छोटी बाउंड्री का भी फायदा मिलता है. सपाट पिच और छोटी बाउंड्री किसी भी बैटर के लिए सोने पर सुहागा होगी. पहले ही मैच में छक्के-चौकों की बरसात देखने को मिल सकती है.

वहीं गेंदबाजों के नजरिए से देखा जाए, तो उनके लिए पिच बहुत मुश्किल होती है. बॉलर्स को पिच से ज्यादा कोई खास मदद नहीं मिलती है. यहां गेंदबाजों से गलती करने की गंजाइश बहुत कम होती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले मैच में पिच का क्या माजरा रहता है.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

शेड्यूल के मुताबिक, पहला मैच शाम को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत, शाम में साढ़े सात बजे से होगी, जबकि टॉस आधा घंटा पहला सात बजे होगा.

टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव?

मुकाबले को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी.

मुकाबले के लिए आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11

फिल सॉल्‍ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड / जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, मंगेश यादव.

हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट.

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