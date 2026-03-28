RCB ने जीत के साथ किया IPL 2026 का आगाज, SRH को रौंदा; विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल चमके

IPL 2026 RCB vs SRH 1st Match Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट के 19वें सीजन का आगाज किया. मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 201/9 रन बोर्ड पर लगाए. इसके जवाब में आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर में 203/4 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाली. टीम के लिए विराट कोहली ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 69* रन स्कोर किए. इस दौरान हैदराबाद के लिए डेविन पेन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए.

खराब रही आरसीबी की शुरुआत, कोहली-पडिक्कल चमके

रन चेज के लिए मैदान पर उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही. टीम ने पहला विकेट दूसरे ओवर में सिर्फ 09 रन के स्कोर पर फिल सॉल्ट के रूप में गंवाया. सॉल्ट ने 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन स्कोर किए.

इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 101 (45 गेंद) रनों साझेदारी कर 200 रन से ज्यादा के टोटल को आसान बना दिया. इस दौरान पडिक्कल ने 26 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए.

बेंगलुरु को दूसरा झटका 9वें ओवर में 110 रन पर पडिक्कल के रूप में लगा. इसके बाद कोहली ने कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर 53 (22 गेंद) रनों की पार्टनरशिप करके मोमेंटम को बरकरार रखा. टीम ने तीसरा विकेट 13वें ओवर में 163 रन पर कप्तान रजट पाटीदार के रूप में खोया. पाटीदार ने 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 31 रन स्कोर किए. अगली गेंद पर टीम को चौथा झटका जितेश शर्मा के रूप में लगा, जो गोल्डन डक का शिकार हुए

पाटीदार और जितेश के लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद आरसीबी की पारी कुछ धीमी हुई. हालांकि गौर करने वाली बात यह रही. बेंगलुरु ने 13 ओवर में 164/4 रन बना लिए थे. टीम का मौजूदा रनरेट 12.61 का था. वहीं जरूरी रनरेट सिर्फ 5.42 का. टीम को 42 गेंदों में सिर्फ 38 रनों की दरकार थी.

इस छोटे हो चुके टारगेट का पीछा करते हुए कोहली और और टिम डेविड ने चौथे विकेट के लिए 40(19 गेंद) रनों की साझेदारी कर आसानी से टीम को जीत की लाइन पार करवा दी.

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