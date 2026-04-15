चिन्नास्वामी के बैटिंग विकेट पर लखनऊ के बल्लेबाजों का सरेंडर, 146 पर ढेर; रसिख सलाम का 'चौका'

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले की पहली पारी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरी तरह से हावी दिखाई दी. मैदान पर आईपीएल 2026 का 23वां लीग मैच आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी लखनऊ की टीम बेंगलुरु के खिलाफ 20 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई. आरसीबी को जीत के लिए 147 रन बनाने होंगे. टीम के लिए मिचेल मार्श ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 32 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन स्कोर किए. इस दौरान बेंगलुरु के लिए रासिख दर सलाम ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए.

मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहली पारी के बाद टीम का यह फैसला काफी हद तक ठीक नजर आया. पहले बैटिंग के लिए उतरी लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही.

लखनऊ की खराब शुरुआत, जल्दी-जल्दी गिरे विकेट

पावरप्ले में लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 35 रन पर था. टीम ने पहला विकेट एडन मार्करम के रूप में गंवाया था, जिन्होंने 8 गेंदों में 12 रन पर बनाए. फिर पावरप्ले के बाद अगले ओवर की अगली गेंद पर ही लखनऊ ने दूसरा विकेट निकोलस पूरन के रूप में गंवाया, जो सिर्फ 01 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद कुछ देर लखनऊ की पारी संभली, लेकिन टीम ने तीसरा विकेट 71 रन पर और चौथा 83 रन पर गंवाया. पहले मिचेल मार्श आउट हुए, जिन्होंने 32 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन स्कोर किए. फिर अब्दुल समद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

मुकुल चौधरी और आयुष बडोनी ने कुछ रन जोड़े

जल्दी 4 विकेट गिर जाने के बाद मुकुल चौधरी और आयुष बडोनी ने पारी संभाली. दोनों ने छठे विकेट के लिए 27 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी का अंत बडोनी के विकेट के साथ हुआ, जो 24 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए. टीम का यह विकेट 15. 5 ओवर में 118 रन पर गिरा.

इसके बाद ऋषभ पंत दोबारा मैदान पर आए. पहले वह गेंद लगने के कारण वापस पवेलियन लौट गए थे. लेकिन दोबारा आने के बाद भी पंत कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 01 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे लखनऊ का छठा विकेट 124 रन पर 16.5 ओवर में गिरा. टीम को 7वां झटका 18.3 ओवर में 137 रन पर लगा, जब जॉर्ज लिंडे सिर्फ 07 रन बनाकर आउट हुए. अगली गेंद पर भवुनेश्वर ने मोहम्मद शमी (00) को बोल्ड कर लखनऊ को आठवां झटका दिया.

मैच के आगे बढ़न के साथ रासिख दर सलाम ने मुकुल चौधरी को बोल्ड कर लखनऊ को 145 रन पर नौवां झटका दिया. मुकुल ने 28 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रन स्कोर किए. फिर 146 रन पर रसिख सलाम ने आवेश खान को बोल्ड कर टीम को ऑलआउट कर दिया.

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