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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB की पहले गेंदबाजी, कोलकाता का सबसे खूंखार गेंदबाज हुआ बाहर, बेंगलुरू की प्लेइंग XI भी बदली

RCB की पहले गेंदबाजी, कोलकाता का सबसे खूंखार गेंदबाज हुआ बाहर, बेंगलुरू की प्लेइंग XI भी बदली

RCB vs KKR Toss Win: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. दोनों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में एक-एक बड़ा बदलाव किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 May 2026 08:43 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. बारिश के बाद पिच का हाल देख अजिंक्य रहाणे ने भी कहा कि वे टॉस जीतते तो वे भी चेज करने का ही फैसला लेते. दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में एक-एक बदलाव करने का निर्णय किया है.

RCB ने रोमारियो शेफर्ड को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखते हुए वेंकटेश अय्यर को अंतिम-11 में शामिल किया है. दूसरी ओर कोलकाता के लिए इस मैच में वरुण चक्रवर्ती नहीं खेलेंगे, जो चोटिल हैं. उनकी जगह सौरभ दुबे को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है.

RCB की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जैकब डफी, जोश हेज़लवुड

KKR की प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

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देरी से शुरू हुआ मैच

रायपुर में खेले जा रहे इस मैच में बारिश के कारण टॉस देरी से हुआ. आमतौर पर शाम 7 बजे टॉस हो जाता है, लेकिन इस मुकाबले का टॉस रात साढ़े 8 बजे हुआ. वहीं मुकाबला एक घंटा 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ. 

बता दें कि दोनों ही टीमों के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी है. एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसे जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा क्योंकि आज का मैच हारने पर उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग जाएगा. वहीं बेंगलुरू नहीं चाहेगी कि हारने के बाद उसे प्लेऑफ के लिए अगर-मगर के फेर में फंसना पड़े.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 May 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
RCB Vs KKR Royal Challengers Bengaluru KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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