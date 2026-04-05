IPL 2026 RCB vs CSK Weather Forecast: आज नहीं हो पाएगी विराट-धोनी की टक्कर! बेंगलुरु और चेन्नई के मैच में बारिश बनेगी विलेन?
IPL 2026 RCB vs CSK Match 10 Weather Forecast: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा. इस मैच में बारिश आने आसार नजर आ रहे हैं.
IPL 2026 RCB vs CSK Match 10 Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का 11वां लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच आज रविवार (05 अप्रैल) को शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस इस मैच के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश इस उत्साह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. शाम को मैच के दिन बेंगलुरु में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि मैच के दौरान शहर का मौसम कैसा रहेगा.
बता दें कि यह बेंगलुरु का दूसरा और चेन्नई का तीसरा लीग मैच होगा. चेन्नई ने शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना किया है, जबकि बेंगलुरु ने पहले मैच में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. लिहाजा, खराब मौसम और बारिश चेन्नई के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है. मैच के जरिए फैंस एमएस धोनी और विराट कोहली की टक्कर देखने के लिए भी उत्सुक हैं. हालांकि रिहैब से गुजर रहे धोनी का खेलना मुश्किल है.
बेंगलुरु का मौसम?
BBC Weather के मुताबिक, मैच के दिन शाम के वक्त करीब 6 बजे 26 फीसदी बारिश आने के आसार हैं. इसके एक घंटे बाद यानी 7 बजे मैच से आधे घंटे पहले बारिश के कोई आसार नहीं है. 8 बजे 15 फीसद, 9 बजे 23 फीसद, 10 बजे 00 फीसद और 11 बजे 7 फीसद बारिश आने के चांस हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि बारिश से मैच में कितना खलल पड़ता है. अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा.
RCB vs CSK मैच कहां और कैसे देखें लाइव?
बेंगलुरु और चेन्नई के बीच होने वाले मुकाबले को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी, जहां आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं.
चेन्नई बनाम बेंगलुरु हेड टू हेड
अब तक चेन्नई और बेंगलुरु के बीच कुल 35 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त हासिल करते हुए 21 में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ ने 13 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.
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