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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB की प्लेइंग इलेवन पर सस्पेंस, कोहली-सॉल्ट करेंगे ओपनिंग, नंबर-3 के लिए इन दो दिग्गजों में कड़ी टक्कर

RCB की प्लेइंग इलेवन पर सस्पेंस, कोहली-सॉल्ट करेंगे ओपनिंग, नंबर-3 के लिए इन दो दिग्गजों में कड़ी टक्कर

आईपीएल 2026 में RCB की ओपनिंग जोड़ी कोहली और फिल सॉल्ट के साथ तय मानी जा रही है. हालांकि नंबर-3 के लिए देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Mar 2026 09:39 AM (IST)
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आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बल्लेबाजी क्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. RCB अपना पहला मैच 28 मार्च को SRH के खिलाफ खेलगी. इससे पहले टीम की प्लेइंग 11 को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ओपनिंग जोड़ी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन नंबर तीन की पोजिशन के लिए टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. यह जगह दो बल्लेबाजों के बीच कड़ी टक्कर में फंसी हुई है.

कोहली और सॉल्ट पर भरोसा

टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे. उन्हें फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. उनके साथ इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज फिल सॉल्ट ओपनिंग कर सकते हैं, जिन्हें 11.5 करोड़ रुपये में टीम ने अपने साथ बनाए रखा है. सॉल्ट अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. यह वही जोड़ी है जिसने पिछले सीजन में टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को जारी रखने की पूरी संभावना है.

नंबर-3 के लिए दो मजबूत दावेदार

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए दो खिलाड़ियों के बीच सीधी टक्कर है - देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर. पडिक्कल ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 721 रन बनाए और उनका औसत 100 से ज्यादा रहा है. उनकी इस फॉर्म ने उन्हें नंबर-3 की रेस में सबसे आगे ला दिया है.

दूसरी तरफ, वेंकटेश अय्यर को टीम ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि मध्यम गति से गेंदबाजी भी कर सकते हैं. यह अतिरिक्त स्किल उन्हें टीम के लिए और भी उपयोगी बनाती है. स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है, जो टी20 फॉर्मेट में काफी अहम होता है.

रैना ने पडिक्कल को बताया बेहतर विकल्प

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस बहस पर अपनी राय देते हुए कहा कि टीम को नंबर-3 पर पडिक्कल को ही उतारना चाहिए. हालांकि रैना ने माना कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिचें तकनीकी रूप से वेंकटेश अय्यर की पावर हिटिंग के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन उनका मानना है कि देवदत्त पडिक्कल की मौजूदा घरेलू फॉर्म, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी में कई शतक शामिल हैं- उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह बनाए रखने के लिए मजबूत दावेदार बनाती है. पडिक्कल का लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज होना टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे टॉप ऑर्डर में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बना रहेगा. 

टीम के सामने ‘हेडेक ऑफ प्लेंटी’

अगर पडिक्कल नंबर-3 पर खेलते हैं, तो कप्तान रजत मिडिल ऑर्डर में नंबर-5 पर उतर सकते हैं. वहीं जीतेश शर्मा नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर टीम को तेज शुरुआत के बाद स्थिरता दे सकते हैं. RCB के पास इस बार बल्लेबाजी में कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट के लिए अंतिम प्लेइंग इलेवन चुनना आसान नहीं होगा.  

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IPL में सबसे ज्यादा टीमों के लिए खेलने वाले 5 खिलाड़ी, एक ने तो 9 बार बदली फ्रेंचाइजी

Published at : 19 Mar 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Devdutt Padikkal RCB Venkatesh Iyer VIRAT KOHLI Phil Salt RCB Vs SRH IPL 2026
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