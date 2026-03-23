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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी पर पूर्व भारतीय दिग्गज का चौंकाने वाला बयान, बोले- मुझे लगा था जडेजा को मिलेगी जिम्मेदारी

राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी पर पूर्व भारतीय दिग्गज का चौंकाने वाला बयान, बोले- मुझे लगा था जडेजा को मिलेगी जिम्मेदारी

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को कप्तान बनाकर बड़ा दांव खेला है, लेकिन इस फैसले पर अश्विन की अलग राय सामने आई है. उनका मानना है कि रविंद्र जडेजा कप्तानी के मजबूत दावेदार हो सकते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Mar 2026 02:08 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स एक नए दौर में उतरने जा रही है. टीम की कमान अब युवा बल्लेबाज रियान पराग के हाथों में होगी. संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा फैसला लिया है. हालांकि इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलकर अपनी राय रखी है. अश्विन का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स चाहे काफी सोच-समझकर फैसले लेने वाली टीम हो, लेकिन उनके मन में यह उम्मीद थी कि कप्तानी रविंद्र जडेजा को दी जाएगी.

अश्विन ने कहा कि रियान पराग के पास घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है. वह असम टीम की कमान संभाल चुके हैं और यही वजह है कि राजस्थान ने उन पर भरोसा दिखाया होगा. उनके मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स एक व्यवस्थित टीम है और ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पूरी तैयारी और बातचीत के किसी खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए. 

जडेजा को कप्तान मान रहे थे अश्विन

अश्विन ने साफ कहा कि उनके दिमाग में रविंद्र जडेजा का नाम चल रहा था. उन्हें लगा था कि राजस्थान जडेजा को कप्तान बनाकर रियान पराग को उपकप्तान की जिम्मेदारी दे सकती है. इसकी एक बड़ी वजह जडेजा का अनुभव है. वह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में बड़े मैच खेलते आए हैं. ऐसे खिलाड़ी की मौजूदगी किसी भी युवा कप्तान के लिए बड़ी ताकत हो सकती है.

हालांकि राजस्थान ने अलग रास्ता चुना और पराग को फुल-टाइम कप्तान बनाया है. यह फैसला टीम के भविष्य को देखते हुए भी माना जा रहा है. पराग अब युवा हैं, लेकिन आईपीएल में लगभग एक दशक का अनुभव रखते हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी शायद उन्हें लंबे समय के कप्तान के रूप में तैयार करना चाहती है.

पराग के सामने आसान नहीं होगी राह

अश्विन ने यह भी कहा कि कप्तानी मिलना एक बात है, लेकिन पूरे सीजन टीम को संभालना बिल्कुल अलग चुनौती होती है. आईपीएल जैसा टूर्नामेंट उतार-चढ़ाव से भरा होता है. कभी लगातार जीत मिलती है तो कभी हार का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में एक युवा कप्तान को सिर्फ मैदान पर फैसले नहीं लेने होते, बल्कि ड्रेसिंग रूम का माहौल, कोचिंग स्टाफ से तालमेल और अपनी खुद की फॉर्म भी संभालनी होती है.

रियान पराग के लिए यह सीजन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि उन्हें कप्तानी के साथ अपनी बल्लेबाजी पर भी बराबर ध्यान देना होगा. अश्विन का मानना है कि अगर राजस्थान के गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो पराग का काम काफी आसान हो जाएगा. टीम में जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी की मौजूदगी भी उनके लिए सहारा बनेगी.

सपोर्ट स्टाफ होगा बड़ी ताकत

अश्विन ने उम्मीद जताई कि कुमार संगकारा और बाकी सपोर्ट स्टाफ रियान पराग का काम आसान बनाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पराग को सिर्फ युवा खिलाड़ियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम में जडेजा जैसा सीनियर खिलाड़ी मौजूद है, जिससे वह सलाह ले सकते हैं.

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Published at : 23 Mar 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Rajasthan Royals Riyan Parag IPL IPL 2026
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