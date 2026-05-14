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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज PBKS और MI के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-मुंबई की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज PBKS और MI के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-मुंबई की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Punjab Kings vs Mumbai Indians: आज IPL 2026 में 58वां मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, जो पंजाब के लिए प्लेऑफ की दृष्टि से बहुत अहम है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 May 2026 03:16 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. पंजाब लगातार 4 मुकाबले हार चुकी है और प्लेऑफ की दृष्टि से उसके लिए यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरी ओर मुंबई अपनी साख बचाने मैदान में उतरेगी.

पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स अभी चौथे स्थान पर है, जिसके 13 अंक हैं. वहीं मुंबई इंडियंस 6 अंकों के साथ टेबल में नौवें स्थान पर है. MI की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. पिच के हाल और आंकड़ों के आधार पर जान लीजिए आज के मैच में किसके जीतने के अधिक चांस हैं?

हेड टू हेड में कौन आगे?

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की आईपीएल में 35 बार टक्कर हुई है. इनमें 18 बार पंजाब की टीम जीती है, जबकि MI की टीम ने 17 मुकाबलों में बाजी मारी है. इन दोनों की पिछली तीनों भिड़ंत में पंजाब की टीम जीती है.

पिच रिपोर्ट

धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग माना जाता है. बल्लेबाजी करना आसान होता है, इसलिए अक्सर यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखे जाने की संभावना होती है. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 189 रन है. अच्छा बाउंस और पेस होने के कारन गेंद बढ़िया ढंग से बल्ले पर आती है. यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जीत प्रतिशत 60 है.

मैच प्रिडिक्शन

हालिया फॉर्म देखें तो पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हार चुकी है, वहीं मुंबई इंडियंस पिछले 5 में से चार मुकाबले हारी है. फॉर्म दोनों की खराब है, लेकिन घरेलू कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब का पलड़ा भारी रह सकता है. टॉस जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहां चेज से ज्यादा स्कोर डिफेंड होते हैं.

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर: यश ठाकुर

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर: रोहित शर्मा

Published at : 14 May 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
MI PBKS PBKS Vs MI MUMBAI INDIANS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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