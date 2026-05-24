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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202626 मई को पहला क्वालीफायर, RCB के पास सीधे फाइनल में एंट्री का मौका; देखें प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

26 मई को पहला क्वालीफायर, RCB के पास सीधे फाइनल में एंट्री का मौका; देखें प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 Playoff Schedule: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की चारों टीम सामने आ चुकी हैं. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा. यहां देख लीजिए प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 May 2026 10:02 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने प्लेऑफ का शेड्यूल पहले ही घोषित कर दिया था. अब प्लेऑफ की चारों टीम भी सामने आ गई हैं. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में जगह पक्की की है.

आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मगर उससे पहले चारों टीम एक-दूसरे से भिड़ेंगी, लेकिन उनके मैच किस तारीख को खेले जाएंगे. यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

IPL 2026 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

प्लेऑफ के मुकाबले पॉइंट्स टेबल के आधार पर तय किए जाते हैं. टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर फिनिश करने वाली टीम पहले क्वालीफायर में आमने-सामने आती हैं. इसका मतलब 26 मई को क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी.

वहीं तीसरे और चौथे स्थान की टीम एलिमिनेटर मैच में आपस में भिड़ती हैं. 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. इसके बाद सवाल सामने आता है कि दूसरे क्वालीफायर में कौन-कौन भिड़ेगा.

  • 26 मई - RCB vs GT - पहला क्वालीफायर (धर्मशाला)
  • 27 मई - SRH vs RR - एलिमिनेटर (न्यू चंडीगढ़)
  • 29 मई - दूसरा क्वालीफायर - न्यू चंडीगढ़
  • 31 मई - फाइनल - अहमदाबाद

RCB के पास सीधे फाइनल का मौका 

दरअसल पहला क्वालीफायर जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाती है. इसका मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस, दोनों के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका होगा. मान लीजिए RCB क्वालीफायर 1 जीतकर फाइनल में चली जाती है. उसके बाद भी गुजरात टाइटंस बाहर नहीं होगी, क्योंकि उसे फाइनल में जाने का दूसरा मौका मिलेगा. गुजरात फिर क्वालीफायर 2 में खेलेगी.

वहीं एलिमिनेटर हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 खेलती है. फिर क्वालीफायर 2 जीतने वाली टीम क्वालीफायर 1 की विजेता से फाइनल में भिड़ती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 May 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 IPL 2026 Schedule IPL 2026 Playoffs
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