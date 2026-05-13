मुंबई-लखनऊ बाहर, अब हैदराबाद समेत इन 4 टीमों का पत्ता कटना तय! देखें पूरा समीकरण

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मुंबई-लखनऊ बाहर, अब हैदराबाद समेत इन 4 टीमों का पत्ता कटना तय! देखें प्लेऑफ का सबसे बड़ा प्रिडिक्शन

मुंबई-लखनऊ बाहर, अब हैदराबाद समेत इन 4 टीमों का पत्ता कटना तय! देखें प्लेऑफ का सबसे बड़ा प्रिडिक्शन

IPL 2026 Playoff: लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी हैं. अब रेस में मौजूद 8 में से इन 4 टीमों पर बाहर होने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 May 2026 04:14 PM (IST)
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IPL 2026 Playoff Equations: आईपीएल 2026 धीरे-धीरे प्लेऑफ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुकी हैं. अब चेन्नई सुपर किंग्स समेत 4 टीमों पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. लखनऊ और मुंबई के बाहर होने के बाद अब 8 टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस बाकी है. तो आइए जानते हैं कि अब किन टीमों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल नजर आ रही है. चारों ही टीमें प्वाइंट्स टेबल में क्रमश: पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पायदान पर हैं. तो आइए जानते हैं कि इन टीमों का यहां से क्वालीफाई करने का क्या समीकरण बन रहा है. 

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई ने अब तक 11 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें टीम ने 6 में जीत दर्ज की है. बाकी के 5 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. टीम के पास 12 प्वाइंट्स और +0.185 का नेट रनरेट मौजूद है. 

चेन्नई को प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए बाकी के 3 में से कम से कम 2 मैच और जीतने होंगे. 2 मैच अपने नाम करके टीम 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. हालांकि कई बार 16 प्वाइंट्स भी टीमों के लिए मुश्किल बन जाते हैं. ऐसे में टीम को नेट रनरेट भी मजबूत रखना पड़ेगा. 

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान ने शुरू के लगातार 4 मैच जीतकर खुद को प्लेऑफ का प्रबल दावेदार के रूप में दिखाया, लेकिन इसके बाद टीम की हार का सिलसिला शुरू हुआ. अब तक टीम ने 11 मैचों में 6 में जीत दर्ज की है. बाकी 5 में हार झेली है. नेट रनरेट +0.082 का है. यहां से टीम को प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए कम से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे. इसके साथ नेट रनरेट भी बेहतर करना होगा. 

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली ने 12 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 5 में जीत दर्ज की है. बाकी 7 मैचों में हार का सामना किया है. वहीं नेट रनरेट -0.993 का है. यहां से दिल्ली को प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए बाकी के 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे. इसके बाद भी टीम को बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा. 

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही कोलकाता 10 ने मैच खेल लिए हैं, जिसमें 4 में जीत दर्ज की है. 5 मैचों में हार का सामना किया है. बाकी का 1 मैच बेनतीजा रहा है. टीम को प्लेऑफ में कदम रखने के लिए बाकी के चारों मैच जीतने होंगे. एक हार भी टीम के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है. 

 

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Published at : 13 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals CHENNAI SUPER KINGS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 IPL 2026 Playoff
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