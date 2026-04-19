हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PBKS vs LSG Highlights: सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो

PBKS vs LSG Highlights: सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो

PBKS vs LSG Full Highlights: पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हरा दिया है. इस मुकाबले में पंजाब ने IPL 2026 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Apr 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Highlights: पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हरा दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने IPL 2026 टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था जिसके सामने लखनऊ की बैटिंग नहीं टिक पाई. LSG की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 200 रन ही बना सकी. प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने कहर बरपाते हुए तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर पंजाब को विशालकाय स्कोर तक पहुंचाया था.

सबसे बड़े स्कोर के सामने धराशाई लखनऊ

पंजाब किंग्स जब पहले बैटिंग करने आई तो उसने 254 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया था. यह IPL 2026 में अब तक सबसे बड़ा स्कोर है, इस मामले में उसने RCB (250 रन) को पछाड़ा. 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई लखनऊ सुपर जायंट्स को मिचेल मार्श और आयुष बडोनी ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पावरप्ले में 61 रन बना लिए थे, लेकिन लखनऊ टीम का रन रेट वही 10 के आसपास चलता रहा, जो अंत में जाकर उसके लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ. 

मार्श ने 40 रन बनाए, वहीं बडोनी ने भी 35 रनों का योगदान दिया. कप्तान ऋषभ पंत को भी शुरुआत मिली, जिन्होंने 23 गेंद में 43 रन बनाए. मगर इनमें से कोई भी बल्लेबाज इस स्कोर को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया. अंत में एडन मार्करम ने 22 गेंद में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वह LSG को जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुई. 

क्यों हार गई लखनऊ?

सामने 255 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य था. अच्छी बात यह रही कि लखनऊ ने 10 ओवरों में 102 रन बनाकर 10 से ऊपर का रन-रेट कायम रखा था. मगर उसके बाद बल्लेबाजों को गीयर बदलने की जरूरत थी. 13वें ओवर तक भी लखनऊ का रन-रेट 10 से ऊपर चल रहा था. मगर उसके बाद लगातार अंतराल पर गिरते विकेट और रन-रेट का गिरना लखनऊ की हार का मुख्य कारण बना. नतीजन अंत तक भी LSG ने 10 के रन-रेट से खेलते हुए 200 ही रन बनाए.

यह भी पढ़ें:

KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
PBKS Vs LSG LUCKNOW SUPER GIANTS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
PBKS vs LSG Highlights: सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो
सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आसानी से जीती पंजाब, लखनऊ ने टेके घुटने, प्रियांश-कोनोली रहे हीरो
आईपीएल 2026
PBKS vs LSG Highlights: पंजाब किंग्स की एक और शानदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से रौंदा
Highlights: पंजाब किंग्स की एक और शानदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से रौंदा
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
आईपीएल 2026
IPL के सबसे खराब ओपनर साबित हुए अजिंक्य रहाणे! इतनी बार जीरो पर आउट; नाम हुआ 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
IPL के सबसे खराब ओपनर साबित हुए अजिंक्य रहाणे! इतनी बार जीरो पर आउट; नाम हुआ 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
छत्तीसगढ़
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget