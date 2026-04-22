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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Orange and Purple Cap: अभिषेक शर्मा ने 'ऐतिहासिक' शतक से ऑरेंज कैप पर किया कब्जा, जानें किसके पास है पर्पल कैप?

IPL Orange and Purple Cap: अभिषेक शर्मा ने 'ऐतिहासिक' शतक से ऑरेंज कैप पर किया कब्जा, जानें किसके पास है पर्पल कैप?

IPL Orange and Purple Cap 2026: अभिषेक शर्मा ने 135 रनों की रिकॉर्ड पारी खेलकर ऑरेंज कैप हासिल कर ली है, हालांकि हेनरिक क्लासेन उनसे सिर्फ 3 रन पीछे हैं. जानिए पर्पल कैप के लिए किनके बीच लड़ाई है.

By : शिवम | Updated at : 22 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में 31 मैच खेले जा चुके हैं, मंगलवार को हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया. इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच विनर अभिषेक शर्मा ने 135 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली, जिसके सहारे उन्होंने ऑरेंज कैप हासिल की. ये कैप लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलती है, उनसे पहले ये कैप हेनरिक क्लासेन के पास थी जो अब अभिषेक से सिर्फ 3 रन पीछे हैं. पर्पल कैप की लड़ाई भी रोमांचक है.

पर्पल कैप उस गेंदबाज के पास रहती है जिसने लीग में सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं. लीग की समाप्ति में जिसके पास पर्पल कैप और ऑरेंज कैप रहती है, उन्हें अवार्ड और प्राइज मनी मिलती है. ऑरेंज कैप अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे अभिषेक शर्मा के पास है. उन्होंने मंगलवार को 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए. ये उनके आईपीएल इतिहास का दूसरा शतक है.

अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप

अभिषेक शर्मा ने 7 मैचों में 323 रन बनाए हैं, वह अभी जारी संस्करण (IPL 2026) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनसे 3 रन पीछे दूसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन है, वह भी SRH के लिए खेल रहे हैं. क्लासेन ने 7 मैचों में 320 रन बनाए हैं.

तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 265 रन बनाए हैं. चौथे स्थान पर RCB के स्टार प्लेयर विराट कोहली हैं. कोहली ने 6 मैचों में कुल 247 रन बनाए हैं. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पांचवें स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे वैभव ने 6 मैचों में 246 रन बनाए हैं, वह कोहली से सिर्फ 1 रन पीछे हैं.

यह भी पढ़ें- सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें कौन-कौन है प्लेऑफ का दावेदार

  1. अभिषेक शर्मा (SRH)- 323 रन (ऑरेंज कैप)
  2. हेनरिक क्लासेन (SRH)- 320 रन
  3. शुभमन गिल (GT)- 265 रन
  4. विराट कोहली (RCB)- 247 रन
  5. वैभव सूर्यवंशी (RR)- 246 रन

किसके पास है पर्पल कैप?

चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अभी तक मुश्किल भरा रहा है, टीम 6 में से 4 मैच हार चुकी है लेकिन उनके लिए खेल रहे अंशुल कंबोज शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. अंशुल के पास अभी पर्पल कैप है, उन्होंने 6 मैचों में कुल 13 विकेट लिए हैं. 12 विकेट के साथ ईशान मलिंगा और प्रसिद्ध कृष्णा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है. इकॉनमी के चलते मलिंगा कृष्णा से आगे हैं.

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा ने 135 रन ठोककर की विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, 1 या 2 नहीं इतनी रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां

IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

  1. अंशुल कंबोज (CSK)- 13 
  2. ईशान मलिंगा (SRH)- 12 
  3. प्रसिद्ध कृष्णा (GT)- 12 
  4. प्रिंस यादव (LSG)- 11
  5. भुवनेश्वर कुमार (RCB)- 10 
  6. रवि बिश्नोई (RR)- 10
  7. कगिसो रबाडा (GT)- 10

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IPL Stats Anshul Kamboj IPL 2026 IPL 2026 Orange Cap IPL 2026 Purple Cap
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