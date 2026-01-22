हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी बनी BCCI के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द, RCB से जुड़ा है मामला

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी बनी BCCI के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द, RCB से जुड़ा है मामला

IPL 2026 Opening Ceremony: चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB की टीम अपने घरेलू मैच खेलेगी या नहीं. इस विषय को लेकर ओपनिंग सेरेमनी पर भी सवालिया निशान लग गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

RCB Chinnaswamy Stadium: IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हर बार गत चैंपियन टीम के होम ग्राउंड पर उद्घाटन समारोह का आयोजन होता है, लेकिन आईपीएल 2025 की चैंपियन RCB के होम ग्राउंड का मामला अलग से अटका हुआ है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम अपने होम मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी या नहीं, इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है.

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी को अपना पहला मैच रायपुर में खेलना पड़ सकता है. यह भी बीसीसीआई के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वो किसी नॉन-मेट्रो शहर में ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाना चाहती है.

हाल ही में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 2 सुझाव दिए गए. पहला ये कि अगर RCB अपने होम मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में ना खेलकर रायपुर के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेलती है, तो उद्घाटन समारोह भी वहीं करवाया जाए. चूंकि बीसीसीआई नॉन-मेट्रो शहर के पक्ष में नहीं है, इसलिए दूसरा सुझाव ये रखा गया कि ओपनिंग सेरेमनी पिछले सीजन की उपविजेता पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड मुल्लांपुर में करवाई जाए.

दैनिक जागरण की इसी रिपोर्ट अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तिरुवनंतपुरम में भी अपने घरेलू मैच आयोजित करवाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन बेंगलुरु फ्रैंचाइजी ने उसे ठुकरा दिया.

राजस्थान रॉयल्स पर भी आया अपडेट

राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं. बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान रॉयल्स का IPL 2026 में होम ग्राउंड बदलना लगभग तय बताया जा रहा है. राजस्थान टीम अपने 7 घरेलू मैच पुणे और गुवाहाटी में खेल सकती है. बता दें कि पांच राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण अभी तक IPL 2026 के शेड्यूल पर मुहर नहीं लगाई है.

यह भी पढ़ें:

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
RCB Chinnaswamy Stadium INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: पुलिस पर उठाए सवाल..जज का तबादला तत्काल! | Sambhal Violence | Anuj Chaudhary
Khabar Gawah Hai: सनातन को कौन कर रहा है बदनाम? | Prayagraj Magh Mela Row | Swami Avimukteshwaranand
ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
यूटिलिटी
पंजाब में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ
पंजाब में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ
जनरल नॉलेज
Artemis II Mission: Artemis II मिशन में कौन-कौन से देश शामिल, किसके पास क्या जिम्मेदारी?
Artemis II मिशन में कौन-कौन से देश शामिल, किसके पास क्या जिम्मेदारी?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget