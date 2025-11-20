IPL 2026 की नीलामी में हैरान होगी पूरी दुनिया! इस खिलाड़ी को मिल सकते हैं 30 करोड़

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 की नीलामी में हैरान होगी पूरी दुनिया! इस खिलाड़ी को मिल सकते हैं 30 करोड़

IPL 2026 Most Expensive Player Prediction: आईपीएल 2026 में जानिए कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिक सकता है. वेस्टइंडीज का ये प्लेयर ऑक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है. आंद्रे रसेल से लेकर लियाम लिविंगस्टोन, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर जैसे सूरमा इस बार के ऑक्शन में आ सकते हैं. स्लॉट सिर्फ 77 ही बचे हैं, लेकिन ऑक्शन का पूल नए और दिग्गज खिलाड़ियों के टैलेंट से भरा होगा. पिछले साल खिलाड़ियों पर लगी बोली के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, ऋषभ पंत को LSG ने 27 करोड़ रूपते में खरीदा था. जानिए इस बार वो कौन सा खिलाड़ी है, जो 30 करोड़ की बोली लगने की काबिलियत भी रखता है.

आंद्रे रसेल पर लगेगी सबसे ऊंची बोली?

आंद्रे रसेल जिस कद के खिलाड़ी हैं, उस संदर्भ में कोलकाता नाइट राइडर्स का रसेल को रिलीज करना काफी चौंकाने वाला फैसला है. उन्हें 574 टी20 मैचों का अनुभव है, 10 हजार रन का आंकड़ा छूने से सिर्फ 551 रन दूर हैं और टी20 क्रिकेट में 497 विकेट भी ले चुके हैं. रसेल ने 140 IPL मैच खेलकर 2651 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 123 विकेट भी लिए हैं. आईपीएल 2025 में रसेल ने केकेआर के लिए 13 मैचों में 167 रन बनाए और 8 विकेट लिए.

रसेल पिछले कुछ सीजन में KKR के लिए मैच फिनिशर का रोल अदा करते रहे हैं. अधिकांश मौकों पर छठे या उससे निचले क्रम पर बेल्लेबाजी करने आए हैं, इसलिए पिछले 2 सीजन में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट क्रमशः 185 और 164 का रहा है.

टोटल पैकेज हैं आंद्रे रसेल

KKR के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी एक हार्ड-हिटिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी की जरूरत है, जो नियमित रूप से 3-4 ओवर गेंदबाजी भी कर सके. CSK के पास शिवम दुबे हैं, लेकिन दुबे गेंदबाजी में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं. रसेल समय-समय पर टीम को विकेट लेकर दे सकते हैं, फिनिशर का रोल अदा करके बड़े-बड़े छक्के भी लगा सकते हैं, अच्छे फील्डरों में भी गिने जाते हैं और खूब सारा अनुभव है. देखा जाए तो रसेल टोटल पैकेज हैं और CSK जैसे बड़े पर्स वाली टीम उन्हें जरूर खरीदना चाहेगी. KKR भी उन्हें वापस खरीद सकती है.

टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 10:09 PM (IST)
Tags :
Andre Russell IPL AUCTION IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
