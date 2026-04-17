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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI vs PBKS: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बार हुआ ऐसा

MI vs PBKS: पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बार हुआ ऐसा

दिल्ली कैपिटल्स इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, जिसने 38 मुकाबलों में 17 जीत दर्ज की है. आरसीबी (35 मुकाबलों में 16 जीत) तीसरे और राजस्थान रॉयल्स (31 मुकाबलों में 15 जीत) चौथे पायदान पर मौजूद है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 17 Apr 2026 07:23 AM (IST)
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पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ पीबीकेएस वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीम बन गई है. पंजाब किंग्स ने यहां मुंबई इंडियंस के विरुद्ध छठा मुकाबला अपने नाम किया है.

इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. इन दोनों ही टीमों ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5-5 मैच जीते हैं. राजस्थान रॉयल्स (4) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है.

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध सर्वाधिक मुकाबले जीतने के मामले में पंजाब किंग्स संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गई है. इस टीम ने एमआई के खिलाफ अब तक 35 में से 18 मुकाबले जीते हैं. इस मामले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर ली है, जिसने 39 मुकाबलों में 18 जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: MI vs PBKS: पंजाब से बुरी तरह हारी मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या समेत ये रहे हार के 5 गुनहगार!

दिल्ली कैपिटल्स इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, जिसने 38 मुकाबलों में 17 जीत दर्ज की है. वहीं, आरसीबी (35 मुकाबलों में 16 जीत) तीसरे और राजस्थान रॉयल्स (31 मुकाबलों में 15 जीत) चौथे पायदान पर मौजूद है.

वानखेड़े स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट खोकर 195 रन बनाए. इस पारी में क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 112 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि नमन धीर ने 50 रन टीम के खाते में जोड़े.

इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 16.3 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली. इस टीम के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 13 बाउंड्री के साथ नाबाद 80 रन बनाए. कप्तान श्रेयस अय्यर 35 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए.

यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल टारगेट चेज का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में शीर्ष पर भी पंजाब किंग्स की टीम है, जिसने आईपीएल 2025 के क्वार्टर फाइनल में इस टीम के खिलाफ 204 रन के टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किया था.

यह भी पढ़ें: Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल

Published at : 17 Apr 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
MI Vs PBKS IPL 2026
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