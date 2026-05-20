मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए MI की बैटिंग को तहस-नहस कर दिया. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या, मुंबई के सारे धुरंधर फ्लॉप हो गए. कॉर्बिन बॉश ने 18 गेंद में 32 रनों की कैमियो पारी खेल जैसे-तैसे स्कोर 147 तक पहुंचाया.

मुंबई इंडियंस की पारी में 8 ही ओवर खेले गए थे, तभी बारिश आ गई. उस समय तक मुंबई ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 57 रन बनाए थे. उसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने 43 रनों की पार्टनरशिप कर मुंबई की पारी को संभाला. तिलक ने 20 रन और हार्दिक ने 26 रनों की पारी खेली.

MI के बड़े-बड़े धुरंधर फ्लॉप

इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने वापसी की, जो पिछले 3 मैचों से बाहर बैठे थे. वो 27 गेंदों में 26 रन बना पाए, वहीं रोहित शर्मा केवल 15 रन बना पाए. सूर्यकुमार यादव की को शुरुआत मिली, 2 चौके और एक छक्का भी लगाया, लेकिन वो भी 6 गेंद में 15 रन बनाकर चलते बने. वहीं कॉर्बिन बॉश ने MI की लाज बचाने का काम किया, जिन्होंने 18 गेंद में 32 रन बनाए.

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. चूंकि केकेआर को अपना नेट रन रेट सुधारने की जरूरत है. अगर कोलकाता 148 रनों के टारगेट को 13.3 ओवरों में चेज कर लेती है तो उसका नेट रन रेट पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाएगा और वह 13 अंकों के साथ टेबल में चौथे पायदान पर आ जाएगी.

कोलकाता के लिए सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट लिए. सुनील नरेन ने सिर्फ एक विकेट लिया, लेकिन 4 ओवरों में केवल 13 रन दिए. उनके खिलाफ मुंबई के बल्लेबाज रन बनाने में संघर्ष करते दिखे.

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