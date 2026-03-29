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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रोहित-रियान की धुलाई से कोलकाता ध्वस्त, 220 रन बनाकर भी गंवाया मैच; 13 साल में MI की 'पहली' जीत

रोहित-रियान की धुलाई से कोलकाता ध्वस्त, 220 रन बनाकर भी गंवाया मैच; 13 साल में MI की 'पहली' जीत

IPL 2026 MI vs KKR: आईपीएल के 19वें सीजन के दूसरे लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराते हुए 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Mar 2026 11:26 PM (IST)
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IPL 2026 MI vs KKR Match Highlights: मुंबई इंडियंस (MI) ने आईपीएल 2026 (IPL 2026) के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हराकर 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 220/4 रन बोर्ड पर लगाए. इसके जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवर में 224/4 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. यह मुंबई के लिए आईपीएल का सबसे बड़ा चेज रहा. टीम को जीत दिलाने में रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की पारी ने अहम योगदान दिया. 

रिकल्टन ने 43 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 81 रन स्कोर किए. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए. बचा खुचा काम सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने कर दिया. इस दौरान कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिया. 

13 साल का सूखा खत्म 

मुंबई ने इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले 13 सीजन में अपना पहला मुकाबला गंवाया था. इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मुंबई ने जीत हासिल की. इससे पहले एमआई ने सीजन का पहला मुकाबला 2012 में जीता था.

मुंबई का पहले बॉलिंग करना हुआ सफल

मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके बाद लगने लगा कि मुंबई के लिए जीत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी. लेकिन रन चेज में एकतरफा कुटाई करते हुए मुंबई ने जीत अपने खाते में डाली. 

रहाणे और रघुवंशी की पारी बेकार 

केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 67 रन स्कोर किए. इसके अलावा अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन स्कोर किए. लेकिन मुंबई की बैटिंग ने दोनों की पारियों पर पानी फेर दिया. 

मुंबई की धमाकेदार शुरुआत 

रन चेज के लिए उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 148 (71 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी ने लगभग मैच को मुंबई के खाते में डाल दिया था. टीम को पहला झटका 11.5 ओवर में 148 रन पर लगा. 

इसके बाद रियान रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव ने दूसरे विकेट के लिए 31 (15 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी का अंत 14.2 ओवर में 179 रन के स्कोर पर हुआ जब मुंबई को सूर्या के रूप में दूसरा झटका लगा. सूर्या ने 8 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाए. इसके बाद टीम को तीसरा झटका 15.2 ओवर में 183 रन पर रियान रिकल्टन के रूप में लगा, जो रन आउट होकर पवेलियन लौटे. 

फिर चौथा विकेट 18.4 ओवर में तिलक वर्मा के रूप में 214 रन गिरा, जिन्होंने 14 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली. अंत में हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने पांचवें विकेट के लिए 09* रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की लाइन पार करवा दी. 

Published at : 29 Mar 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Mumbai Indians Vs Kolkata Knight Riders Rohit SHarma IPL 2026 Ryan Rickelton
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