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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI vs KKR 1st Innings: पहले अजिंक्य रहाणे, फिर अंगकृष रघुवंशी मुंबई के गेंदबाजों पर बरसे; कोलकाता ने बनाए 220 रन

MI vs KKR 1st Innings: पहले अजिंक्य रहाणे, फिर अंगकृष रघुवंशी मुंबई के गेंदबाजों पर बरसे; कोलकाता ने बनाए 220 रन

IPL 2026 MI vs KKR 1st Innings Highlights: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 220/4 रन बोर्ड पर लगाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Mar 2026 09:20 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमें मैदान पर हैं. मुकाबले में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 220/4 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए अजिंक्या रहाणे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 67 रन स्कोर किए. इसके अलावा टीम के लिए नंबर चार पर उतरे अंगकृष रघुवंशी ने कमाल करते हुए 29 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए. इस दौरान मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने खाते में डाले. 

मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी रही. टीम ने पॉवरप्ले में यानी शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए थे. टीम के लिए ओपनिंग पर उतरे अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने पहले विकेट के लिए 69 (32 गेंद) की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. 

शुरुआत के साथ-साथ कोलकाता का अंत भी ठीक-ठाक रहा. पारी के अंतिम 2 ओवर में 21 रन आए. शुरुआत में रहाणे में रहाणे ने मुंबई के गेंदबाजों की क्लास लगाई. फिर अंत में रघुवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी से टीम को 220 रन के आंकड़े तक पहुंचाया. 

केकेआर की पारी

कोलकाता के लिए पहले विकेट के लिए रहाणे और फिन एलन ने 69 रन जोड़े. इस दौरान एलन 37 रन बनाए. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे और कैमरून ग्रीन ने मिलकर 40 (21 गेंद) रन जोड़े. फिर आगे बढ़ते हुए रहाणे ने तीसरे विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ मिलकर 36 (28 गेंद) रनों की साझेदारी की. 

इसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 60 (30 गेंद) रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाने में मदद की. उपकप्तान रिंकू ने टीम के लिए 21 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 33* रन स्कोर किए.  

 

यह भी पढ़ें: MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी

Published at : 29 Mar 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Ajinkya Rahane Shardul Thakur INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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