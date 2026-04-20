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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI vs GT Highlights: मुंबई ने बनाया सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, गुजरात को बुरी तरह रौंदा, तिलक वर्मा और अश्वनी कुमार चमके

MI vs GT Highlights: मुंबई ने बनाया सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, गुजरात को बुरी तरह रौंदा, तिलक वर्मा और अश्वनी कुमार चमके

MI vs GT Highlights IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से हराकर आईपीएल 2026 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना दिया है. तिलक वर्मा ने शतकीय पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 11:13 PM (IST)
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Largest Win Runs Margin IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से हरा दिया है. यह IPL 2026 में अब तक रनों की सबसे बड़ी जीत है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने 101 रनों की शतकीय पारी खेली. इसके जवाब में गुजरात की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 100 रनों पर पूरी टीम सिमट गई.

सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से हराया. IPL 2026 में रनों की सबसे बड़ी जीत के मामले में MI ने पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ दिया है. पंजाब किंग्स ने बीते रविवार लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों के अंतर से हराया था. मगर अब मुंबई ने मौजूदा सीजन की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

तिलक और अश्वनी ने किया कमाल

तिलक वर्मा और अश्वनी कुमार मुंबई की जीत के हीरो रहे. जब मुंबई की टीम पहले बैटिंग करने आई तो 44 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे. यहां से तिलक वर्मा ने अंत तक एक छोर संभाले रखा और 45 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. तिलक ने आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस मामले में उन्होंने सनथ जयसूर्या की बराबरी की. 

जब स्कोर को डिफेंड करने की बारी आई तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को शुरुआती झटके दिए. इसी बीच बुमराह ने IPL 2026 में अपना सबसे पहला विकेट भी लिया. उन्होंने पारी की सबसे पहली गेंद पर साई सुदर्शन को आउट किया. 

अश्वनी कुमार ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में केवल 24 रन दिए और कुल 4 बल्लेबाजों को आउट किया. अल्लाह गजनफर और मिचेल सैंटनर ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और दो-दो विकेट झटके. यह 6 मैचों में मुंबई इंडियंस की कुल दूसरी जीत रही.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Gujarat Titans MI Vs GT MUMBAI INDIANS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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