MI vs CSK Score IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बना लिए हैं. संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर का पांचवां और IPL 2026 सीजन का दूसरा शतक लगा दिया है. उन्होंने पारी की सबसे आखिरी गेंद पर शतक पूरा किया. इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने केएल राहुल की बराबरी कर ली है. उन्होंने भी आईपीएल में कुल 5 शतक जड़े हैं. चेन्नई द्वारा बनाए गए 207 रन, यह CSK का मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है.

सैमसन ने लगाया शतक का पंजा

संजू सैमसन ने अपने IPL करियर की 179वीं पारी में पांचवां शतक लगाया है. अब इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने के मामले में केवल विराट कोहली, क्रिस गेल, जोस बटलर ही उनसे आगे हैं. विराट ने 8 शतक लगाए हैं, बटलर के नाम 7 शतक और गेल ने अपने ऐतिहासिक करियर में सेंचुरी लगाई थीं. केएल राहुल और संजू सैमसन पांच-पांच बार शतक लगा चुके हैं. सैमसन ने मुंबई के खिलाफ 101 रन बनाए. वो 3 रन और बना लेते तो अपने आईपीएल करियर मीइन 5000 रनों का आंकड़ा छू लेते.

एक समय सैमसन के लिए शतक पूरा करने की संभावना कम होती जा रही थी. क्योंकि 17वें ओवर की शुरुआत से लेकर 18वें ओवर के अंत तक सैमसन केवल एक गेंद खेल पाए थे. मगर अंतिम 2 ओवरों में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेकर शतक को अंजाम दिया.

चेन्नई ने की चौके-छक्कों की बारिश

चेन्नई सुपर किंग्स ने 207 रन बनाए और इस दौरान बल्लेबाजों ने 12 छक्के और 19 चौके लगाए. टीम ने 148 रन तो केवल बाउंड्री से ही बना डाले. अकेले सैमसन ने अपनी 101 रनों की यादगार पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए. CSK के लिए अंतिम 3 ओवर बहुत बढ़िया रहे क्योंकि अंतिम 18 गेंदों में बल्लेबाजों ने कुल 43 रन बटोरे.

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