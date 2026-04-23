मुंबई की IPL में सबसे बड़ी हार, चेन्नई ने वानखेड़े किया फतह, 103 रनों की जीत दर्ज कर रचा इतिहास

Mumbai Indians Biggest IPL Loss by Runs: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हरा दिया है. यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में चेन्नई की सबसे बड़ी जीत और MI की सबसे बड़ी हार है. मुंबई की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही थी, लेकिन चेन्नई ने वानखेड़े मैदान पर खेलते हुए मुंबई को उसी के घर पर रौंद डाला है. CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए थे, जिसमें संजू सैमसन की शतकीय पारी शामिल रही. इसके जवाब में मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 104 रनों पर ऑलआउट हो गई.

MI की सबसे बड़ी हार, CSK की सबसे बड़ी जीत

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में मुंबई इंडियंस को रनों के सबसे बड़े अंतर से हराने का रिकॉर्ड बना दिया है. आईपीएल में इससे पहले मुंबई की सबसे बड़ी हार 87 रनों की थी, जो उसे 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली थी. वहीं चेन्नई के खिलाफ अब तक मुंबई की सबसे बड़ी हार 48 रनों की थी, लेकिन CSK ने उस अंतर को बेहतर करते हुए MI को 103 रनों से हरा दिया है.

यह चेन्नई सुपर किंग्स की IPL में रनों की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले CSK की रनों की सबसे बड़ी जीत 97 रनों की थी, जो 2015 में किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स) के खिलाफ आई थी.

मुंबई की सबसे बड़ी हार (रनों की)

103 रन - बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

87 रन - बनाम राजस्थान रॉयल्स

85 रन - बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

CSK की सबसे बड़ी जीत (रनों की)

103 रन - बनाम मुंबई इंडियंस

97 रन - बनाम पंजाब किंग्स

93 रन - बनाम दिल्ली कैपिटल्स

सैमसन का ऐतिहासिक शतक, फिर चमके अकील होसेन

चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के 2 सबसे बड़े हीरो रहे. पहले संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर का कुल पांचवां शतक लगाया. उन्होंने 54 गेंद में 101 रन बनाए. उनकी बदौलत चेन्नई 207 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर पाई. वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए अकील होसेन ने 4 विकेट चटकाए. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 17 रन देकर चार बल्लेबाजों को आउट किया.

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