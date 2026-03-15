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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'तोड़ियो मत...', IPL की तैयारी कर रहे ऋषभ पंत ने साथी खिलाड़ी को बैट देकर कही ये बात, देखें वीडियो

'तोड़ियो मत...', IPL की तैयारी कर रहे ऋषभ पंत ने साथी खिलाड़ी को बैट देकर कही ये बात, देखें वीडियो

IPL 2026 को शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है. सभी टीमें अभ्यास कर रही हैं. LSG ने अभ्यास के दौरान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ऋषभ पंत अपना बैट साथी खिलाड़ी को दे रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 15 Mar 2026 02:08 PM (IST)
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आईपीएल के आगामी सीजन (IPL 2026) की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. सभी टीमें टूर्नामेंट के 19वें संस्करण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स भी तैयारियों में जुटी है, जिनके कप्तान ऋषभ पंत भी नेट्स पर खूब पसीना बहा रहे हैं. एलएसजी ने अभ्यास के दौरान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पंत अपना बैट साथी खिलाड़ी आयुष बडोनी को दे रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आईपीएल में 2022 से खेल रही है, शुरुआती दो संस्करण में टीम प्लेऑफ तक पहुंची लेकिन पिछले दो सीजन में टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई. पिछले साल टीम ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रकम में खरीदा था, हालांकि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. अब पंत आगामी सीजन के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं.

ऋषभ पंत ने दिया अपना बैट

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आयुष बडोनी अभ्यास के लिए जा रहे हैं. वह अभ्यास के लिए ऋषभ पंत का बैट लेकर जा रहे हैं, जो कप्तान ने ही उन्हें दिया. वीडियो में दिखा कि पंत ने अपनी किट से अपना बैट निकालकर बडोनी को दिया और ये भी कहा कि ये बैट बहुत अच्छा है और इसे तोड़ियो मत. पंत ने कहा कि बस इसमें टेप लगा लियो. बडोनी और पंत डोमेस्टिक में भी एक टीम (दिल्ली) के लिए ही खेलते हैं.

LSG ने बदला 'लोगो'

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना लोगो बदल दिया है, वहीं उनकी जर्सी के रंग (अब लाल और नीले रंग का कॉम्बिनेशन) में भी बदलाव हुआ है. फ्रेंचाइजी ने 'लोगो' में हाथी का इस्तेमाल किया है. लखनऊ के लिए पिछले सीजन खास नहीं रहा था. टीम ने 14 में से 6 मैच जीते थे.

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में है. लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ है. लखनऊ से पहले पंत दिल्ली के ही कप्तान थे. ये मैच एलएसजी के होम ग्राउंड (इकाना) पर खेला जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: Watch: गर्लफ्रेंड माहिका संग महंगी कार में ड्राइव पर निकले हार्दिक पांड्या, कीमत PSL प्राइज मनी से 3 गुना ज्यादा

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Mar 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
LSG LUCKNOW SUPER GIANTS RISHABH PANT IPL 2026
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