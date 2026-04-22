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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026लखनऊ की पिच पर धराशाई राजस्थान, वैभव-जुरेल सब फ्लॉप, जडेजा ने बचाई लाज; क्या डिफेंड हो पाएंगे 159 रन?

लखनऊ की पिच पर धराशाई राजस्थान, वैभव-जुरेल सब फ्लॉप, जडेजा ने बचाई लाज; क्या डिफेंड हो पाएंगे 159 रन?

LSG vs RR Score IPL 2026: रवींद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स टीम की लाज बचाते हुए टीम को 159 के स्कोर तक पहुंचाया. वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर फ्लॉप रहे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Apr 2026 09:38 PM (IST)
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Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Score: लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच फिर से लो-स्कोरिंग साबित हुई है. 155 रन बनाने में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए. वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल एक बार फिर फ्लॉप रहे. रवींद्र जडेजा ने 40 रनों की जुझारू पारी खेल जैसे-तैसे राजस्थान टीम की लाज बचाई. अंतिम 3 ओवरों में राजस्थान के बल्लेबाजों ने 43 रन जोड़े.

रवींद्र जडेजा ने बचाई लाज

एक समय राजस्थान रॉयल्स ने 32 के स्कोर पर तीन विकेट खो दिए थे. देखते ही देखते 77 रन तक आते-आते राजस्थान की आधी टीम वापस लौट चुकी थी. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 8 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल को शुरुआत तो मिली, लेकिन वो भी 12 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए. ध्रुव जुरेल तो खाता तक नहीं खोल सके और कप्तान रियान पराग ने 20 रनों का योगदान दिया.

जब रवींद्र जडेजा बैटिंग करने आए, तब राजस्थान रॉयल्स ने 9 ओवरों में 62 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे. यहां से जडेजा ने पारी को संभाला. जडेजा ने 19वें ओवर तक खुद को रोके रखा, क्योंकि 19वें ओवर के अंत तक वो 23 गेंद में 23 रन बनाकर खेल रहे थे. अंतिम ओवर में उन्होंने मयंक यादव को टारगेट करते हुए कुल 20 रन बटोरे. जडेजा 29 गेंद में 43 रन बनाकर नाबाद लौटे. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए शुभम दुबे ने 11 गेंद में 19 रन बनाए.

क्या डिफेंड होंगे 159 रन?

इकाना स्टेडियम की पिच पूरे IPL 2026  टूर्नामेंट के दौरान धीमे स्वभाव की रही है. आज राजस्थान को 159 रन डिफेंड करने हैं, जो इस मैदान पर पूरी तरह संभव है. यहां 126 रन भी डिफेंड हो चुके हैं, जो कारनामा RCB ने 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ किया था. वहीं 2023 सीजन में ही गुजरात टाइटंस 135 रन बनाकर भी इस मैदान पर जीत गई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Apr 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals LSG Vs RR IPL LIVE IPL 2026
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