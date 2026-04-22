LIVE: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल

IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Live Score: यहां आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 07:09 PM (IST)

LIVE

Key Events
IPL 2026 LSG vs RR Live Score ball by ball commentary Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals live updates Vaibhav Sooryavanshi Rishabh Pant IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल
IPL 2026 LSG vs RR Live Score
Source : Social Media

Background

आईपीएल 2026 के 32वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के जरिए राजस्थान सीजन की 5वीं जीत हासिल करना चाहेगी. लखनऊ तीसरी जीत अपने खाते में डालना चाहेगी. 

यह दोनों ही टीमों का 7वां मैच होगा. राजस्थान ने अब तक खेल लिए 6 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि बाकी 2 में हार का सामना किया है. लखनऊ ने 6 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं. टीम को 4 मैचों में हार झेलनी पड़ी है. 

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड 

लखनऊ और राजस्थान के बीच अब तक 6 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में राजस्थान ने बढ़त हासिल करते हुए 4 में जीत दर्ज की है. वहीं लखनऊ ने बाकी के 2 मैच अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड में राजस्थान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. सीजन में भी राजस्थान का प्रदर्शन शानदार देखने को मिल रहा है. लिहाजा, राजस्थान की टीम लखनऊ पर भारी पड़ सकती है. 

बताते चलें कि राजस्थान पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. लखनऊ खराब प्रदर्शन के कारण नौवें नंबर पर है. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज के मैच के बाद कौन सी टीम अपनी पोजीशन मजबूत करती है. 

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड 

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर चरक, क्वाना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला. 

लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वॉड 

एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी. 

19:09 PM (IST)  •  22 Apr 2026

IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग के लिए मैदान पर नजर आएगी. मुकाबले के लिए लखनऊ ने प्लेइंग 11 में दो 2 बदलाव दिग्वेश राठी और मयंक यादव के रूप में किए. वहीं राजस्थान ने इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. 

19:09 PM (IST)  •  22 Apr 2026

IPL 2026 LSG vs RR Live Score: नमस्कार!

एबीपी न्यूज के हिंदी लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और सभी लाइव अपडेट मिलेंगे.

Load More
Tags :
LSG Vs RR Live Score RISHABH PANT Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Live Lucknow Super Giants Vs Rajasthan Royals Live Updates
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल
LIVE: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल
आईपीएल 2026
पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज का करियर खत्म? ड्रग टेस्ट में फेल होने पर क्या मिलती है सजा; जानें ICC का नियम
पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज का करियर खत्म? ड्रग टेस्ट में फेल होने पर क्या मिलती है सजा; जानें ICC का नियम
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
2 खिलाड़ियों पर 50 करोड़ बर्बाद, पूर्व क्रिकेटर ने लखनऊ सुपर जायंट्स की खोल दी पोल, जानें पूरा मामला
2 खिलाड़ियों पर 50 करोड़ बर्बाद, पूर्व क्रिकेटर ने लखनऊ सुपर जायंट्स की खोल दी पोल, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में कुल 91 लाख नाम कटने का कितना असर?
बंगाल चुनाव के पहले चरण में कितने लोग नहीं डाल पाएंगे वोट? SIR में 91 लाख नाम कटने का असर कितना
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget