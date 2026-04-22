LIVE: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल

IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, प्लेइंग इलेवन में 156 की रफ्तार वाला गेंदबाज हुआ शामिल
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Live Score: यहां आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.
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आईपीएल 2026 के 32वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के जरिए राजस्थान सीजन की 5वीं जीत हासिल करना चाहेगी. लखनऊ तीसरी जीत अपने खाते में डालना चाहेगी.
यह दोनों ही टीमों का 7वां मैच होगा. राजस्थान ने अब तक खेल लिए 6 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि बाकी 2 में हार का सामना किया है. लखनऊ ने 6 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं. टीम को 4 मैचों में हार झेलनी पड़ी है.
लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड
लखनऊ और राजस्थान के बीच अब तक 6 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में राजस्थान ने बढ़त हासिल करते हुए 4 में जीत दर्ज की है. वहीं लखनऊ ने बाकी के 2 मैच अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड में राजस्थान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. सीजन में भी राजस्थान का प्रदर्शन शानदार देखने को मिल रहा है. लिहाजा, राजस्थान की टीम लखनऊ पर भारी पड़ सकती है.
बताते चलें कि राजस्थान पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. लखनऊ खराब प्रदर्शन के कारण नौवें नंबर पर है. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज के मैच के बाद कौन सी टीम अपनी पोजीशन मजबूत करती है.
राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड
वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर चरक, क्वाना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला.
लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वॉड
एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी.
IPL 2026 LSG vs RR Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग के लिए मैदान पर नजर आएगी. मुकाबले के लिए लखनऊ ने प्लेइंग 11 में दो 2 बदलाव दिग्वेश राठी और मयंक यादव के रूप में किए. वहीं राजस्थान ने इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.
IPL 2026 LSG vs RR Live Score: नमस्कार!
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Source: IOCL