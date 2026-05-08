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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026LSG vs RCB Highlights:L अंतिम ओवर में जीता लखनऊ, रोमांचक मुकाबले में RCB को हराया, प्रिंस-मार्श चमके

LSG vs RCB Highlights:L अंतिम ओवर में जीता लखनऊ, रोमांचक मुकाबले में RCB को हराया, प्रिंस-मार्श चमके

LSG vs RCB Full Highlights IPL: लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 9 रनों से हरा दिया है. आठ लगातार हार के बाद लखनऊ टीम ने अपने घर पर कोई मैच जीता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 12:43 AM (IST)
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लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 9 रनों से हरा दिया है. क्रुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड ने अंतिम ओवर तक मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा, लेकिन दिग्वेश राठी ने आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए लखनऊ की जीत सुनिश्चित की. लखनऊ की जीत में सबसे बड़ा योगदान मिचेल मार्श की शतकीय पारी का रहा, वहीं गेंदबाजी में तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कहर बरपाया.

बारिश से प्रभावित यह मुकाबला बार-बार रोका गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 209 रन बनाए थे. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को एक समय 5 ओवरों में 80 रन बनाने थे. टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या और फिर रोमारियो शेफर्ड ने ऐसा कहर बरपाया कि अंतिम ओवर में बेंगलुरू जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी.

लगातार 8 हार के बाद पहली जीत

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह जीत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर लगातार 8 हार झेलने के बाद उसे पहली जीत नसीब हुई है. इकाना स्टेडियम पर LSG टीम की आखिरी जीत अप्रैल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आई थी. उसके बाद ऋषभ पंत और उनकी सेना यहां पिछले लगातार आठ मुकाबले हार चुकी थी. मगर अब RCB को 9 रनों से हराकर लखनऊ ने उस हार के सिलसिले को विराम दिया.

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आखिरी 6 गेंद में चाहिए थे 20 रन

अंतिम 6 गेंद में बेंगलुरू टीम को जीत के लिए 20 रन बनाने थे. सामने दिग्वेश राठी थे, जो अपने पहले 3 ओवरों में 41 रन लुटा चुके थे. फिर भी कप्तान ऋषभ पंत ने राठी पर भरोसा दिखते हुए उन्हें आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी. पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए और फिर वाइड. हालात ऐसे थे कि बेंगलुरू को जीत के लिए तीन गेंद में तीन छक्के लगाने थे. चौथी गेंद पर शेफर्ड ने चौका लगाया, इसी के साथ लखनऊ की जीत पक्की हो चुकी थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स चाहे अब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन उसने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. 10 मैचों में LSG के 6 अंक हैं और अभी लीग स्टेज में उसके चार मुकाबले बचे हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 May 2026 12:31 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru LSG VS RCB LUCKNOW SUPER GIANTS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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