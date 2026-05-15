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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 20266,6,6,6,6... 14 करोड़ी कार्तिक शर्मा ने CSK के लिए खेली सबसे बड़ी पारी, बनाया नया कीर्तिमान

6,6,6,6,6... 14 करोड़ी कार्तिक शर्मा ने CSK के लिए खेली सबसे बड़ी पारी, बनाया नया कीर्तिमान

Kartik Sharma Largest Inning For CSK IPL: कार्तिक शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 71 रनों की जुझारू पारी खेलकर एक बड़ा कीर्तिमान बनाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 May 2026 09:40 PM (IST)
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आईपीएल 2026 युवा खिलाड़ियों का सीजन है. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में युवाओं का बोलबाला रहा है. इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कार्तिक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी पारी खेल दी है. उन्होंने LSG के खिलाफ मैच में गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 71 रन बनाए.

ये वही कार्तिक शर्मा हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उन्होंने लखनऊ के खिलाफ 42 गेंद में 71 रनों की पारी खेली. उनकी यह जुझारू पारी ऐसे समय में आई, जब सीएसके ने महज 52 के स्कोर पर तीन विकेट खो दिए थे.

20 वर्षीय कार्तिक शर्मा ने अपनी 71 रनों की पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. यह अब तक कार्तिक के छोटे से आईपीएल करियर का कुल दूसरा अर्धशतक और उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. इससे पहले उनका सर्वाधिक स्कोर 54 रन था, जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए थे. कार्तिक शर्मा ने अब तक अपने IPL करियर की 9 पारियों में 244 रन बना लिए हैं. अपने डेब्यू सीजन में उनके बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारी भी निकली हैं.

यह भी पढ़ें: IPL लाइव मैच में 'पर्ची' रखना लीगल या नहीं? अब LSG के आकाश सिंह ने किया ये काम; जानें सजा का नियम

फिफ्टी लगाने के बाद किया ये काम

आईपीएल 2026 में लगातार खिलाड़ियों को देखा गया है कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद वे जेब से पर्ची निकाल कर उस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जब कार्तिक ने पचास रन पूरे किए, तब उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर सबको चुप कराने का इशारा किया.

कार्तिक शर्मा ने अपने कुल टी20 करियर में 500 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया है. अब तक 19 टी20 पारियों में उन्होंने तीन अर्धशतक समेत 507 रन बना लिए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 May 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
CSK CSK Vs LSG CHENNAI SUPER KINGS Kartik Sharma IPL 2026
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