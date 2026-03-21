IPL 2025 में इन 5 गेंदबाजों ने लुटाए सबसे ज्यादा रन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पिछले सीजन के कुछ ऐसे रिकॉर्ड चर्चा में हैं, जिन्हें कोई गेंदबाज शायद याद भी नहीं रखना चाहेगा. आईपीएल 2025 में कई बड़े नाम ऐसे रहे, जिनकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे. यहां हम बात कर रहे हैं उन 5 गेंदबाजों की, जिन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाए. इस लिस्ट में कुछ बड़े और हैरान करने वाले नाम शामिल हैं.

जोफ्रा आर्चर - राजस्थान रॉयल्स

इस लिस्ट में सबसे ऊपर राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम है. 23 मार्च 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में आर्चर ने 4 ओवर में 76 रन खर्च कर दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके. हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बनाए और उन्हें पूरे मैच में कोई राहत नहीं मिली.

मोहम्मद शमी - सनराइजर्स हैदराबाद

दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं. 12 अप्रैल 2025 को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में शमी ने 4 ओवर में 75 रन दे डाले. इस मुकाबले में भी वह विकेट लेने में नाकाम रहे. शमी जैसे बड़े गेंदबाज का इतना महंगा स्पेल फैंस के लिए भी हैरानी भरा रहा.

विलियम ओ'रॉर्के - लखनऊ सुपर जायंट्स

तीसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के विलियम ओ'रॉर्के हैं. 27 मई 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 74 रन लुटा दिए थे. हालांकि, उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई. बल्लेबाजों ने उनके हर ओवर में बड़े शॉट लगाए और रन गति को तेजी से बढ़ाया.

खलील अहमद - चेन्नई सुपर किंग्स

चौथे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के खलील अहमद हैं. 3 मई 2025 को आरसीबी के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 65 रन खर्च कर दिए थे. खास बात यह रही कि वह एक भी विकेट नहीं ले सके. इतने कम ओवर में इतने ज्यादा रन देना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद निराशाजनक माना जाता है.

पैट कमिंस - सनराइजर्स हैदराबाद

पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस हैं. 23 मार्च 2025 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया. कमिंस आमतौर पर किफायती और असरदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस दिन बल्लेबाज उन पर भारी पड़ गए थे.