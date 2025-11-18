हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL में कप्तानी के दबाव पर केएल राहुल का बड़ा बयान, टीम मालिकों को लेकर भी किया खुलासा

IPL में कप्तानी के दबाव पर केएल राहुल का बड़ा बयान, टीम मालिकों को लेकर भी किया खुलासा

IPL में कप्तानी छोड़ चुके केएल राहुल ने टीम मालिकों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उनका मानना है की IPL कप्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा थकाने वाली होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Nov 2025 06:58 AM (IST)
IPL 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने पहली बार खुलकर बताया है कि IPL में कप्तानी करना कितना मुश्किल होता है. राहुल कई सीजन तक पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे और इस दौरान उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आईं, जिनके बारे में फैंस को आज तक पता नहीं था. अब एक इंटरव्यू में राहुल ने साफ किया है कि IPL में कप्तानी करना इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान बनने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है.

IPL में कप्तान की असली जिम्मेदारी क्या होती है?

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत में राहुल ने बताया कि IPL कप्तानी सिर्फ मैदान पर फैसले लेने तक सीमित नहीं है. इसके साथ-साथ कप्तान को टीम मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, नेट सेशन, मैच से पहले और मैच के बाद की अनगिनत मीटिंग्स, प्लानिंग और फिर इन सबकी रिपोर्ट टीम मालिकों को देना भी पड़ता है. राहुल के मुताबिक, उन्हें कई बार ऐसा लगा कि सभी जिम्मेदारियों के बीच उनका खुद का खेल पीछे छूट रहा है.

"IPL खत्म होते-होते 10 महीने खेले गए इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा थकान"

राहुल ने स्वीकार किया कि IPL में कप्तानी के दौरान मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि IPL खत्म होते-होते वह इंटरनेशनल क्रिकेट के पूरे सीजन से ज्यादा थक जाते थे. उन्होंने कहा कि लगातार मीटिंग्स, टीम का संतुलन बनाना और खिलाड़ियों की फॉर्म को समझना बहुत भारी पड़ता है.

टीम मालिकों के ‘अनजान सवाल’ बनते हैं बड़ी चुनौती

राहुल ने खुलासा किया कि IPL टीम मालिकों के कुछ सवाल कप्तान और कोच पर और ज्यादा दबाव डाल देते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार टीम मालिक जिन्हें क्रिकेट को लेकर गहरी समझ नही होती है, ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई अर्थ नही होता है. जैसे,

“वह खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में क्यों है?”

“विरोधी टीम 200 कैसे बना गई और हम 120 क्यों नहीं बना पाए?”

“उनके गेंदबाज हमसे ज्यादा अच्छी स्पिन क्यों करा पाए?”

राहुल के अनुसार ऐसे सवाल कप्तानी के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होते हैं. इनसे निपटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है.

कप्तानी छोड़कर अब राहत महसूस कर रहे राहुल

KL राहुल ने 2022 से 2024 तक लगातार तीन सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की. हालांकि 2025 से उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ दी और अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक नियमित खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं. उनका कहना है कि कप्तानी से दूर होने के बाद अब वह अपने खेल पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं और वे मानसिक रूप से भी काफी हल्का महसूस कर रहे हैं. 

Published at : 18 Nov 2025 06:58 AM (IST)
