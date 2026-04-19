चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Score: राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा जाल बुना कि अंतिम 10 ओवरों में RR के बल्लेबाज सिर्फ 60 रन ही बना सके. खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन घातक सिद्ध हुआ, दोनों ने मिलकर 8 ओवरों में मात्र 40 रन दिए और पांच विकेट झटके. वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूक गए, उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर राजस्थान को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, फिर भी पूरी टीम केवल 155 रन ही बना सकी.

8 ओवर, 40 रन और पांच विकेट

ये आंकड़े हैं वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के. दोनों ने मिलकर 8 ओवर फेंके, जिनमें उन्होंने सिर्फ 40 रन लुटाए और पांच बल्लेबाजों को आउट किया. चक्रवर्ती सबसे घातक सिद्ध हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 14 रन देकर तीन विकेट लिए. दूसरी ओर सुनील नरेन ने 4 ओवरों के स्पेल में 26 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया.

कार्तिक त्यागी का जलवा

तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने भी जलवा बिखेरा. अपने स्पेल के पहले तीन ओवरों में उन्होंने 20 रन दिए थे और एक भी विकेट नहीं ले पाए. पारी का 19वां ओवर उनके और KKR के लिए बहुत यादगार साबित हुआ. उन्होंने इस ओवर में रवींद्र जडेजा (पहली गेंद), शिमरोन हेटमायर (तीसरी गेंद) और रवि बिश्नोई (पांचवीं गेंद) का विकेट लिया. यह IPL में दसवीं बार है जब KKR के किसी गेंदबाज ने एक ही ओवर में तीन विकेट चटकाए हों.

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वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आई राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. दोनों ने 81 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की. वैभव ने 28 गेंद में 46 रन बनाए, दूसरी ओर जायसवाल ने 29 गेंद में 39 रन बनाए. एक समय राजस्थान की टीम ने 10 ओवरों में केवल एक विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे. अंतिम 10 ओवरों में RR की टीम केवल 60 रन बना सकी और 8 विकेट खो दिए.

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