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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में KKR के लिए 'काल' बना ये शख्स, 5 मैचों में नहीं मिली एक भी जीत

IPL 2026 में KKR के लिए 'काल' बना ये शख्स, 5 मैचों में नहीं मिली एक भी जीत

IPL 2026 KKR: कोलकाता की लगातार हार के पीछे बड़ा ही चौंकाने वाला संयोग सामने आया है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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IPL 2026 Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के 22 लीग मैच पूरे हो जाने तक 10 में से 9 टीमों ने कम से कम एक मैच तो जीत ही लिया है. सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इकलौती ऐसी टीम है, जिसे अब तक सीजन में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. टीम ने 5 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें 4 मैच में हार का सामना किया. बाकी 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. चौथी हार के बाद केकेआर की हार को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें पता चला कि एक शख्स केकेआर की लगातार हार की वजह बन रहा है. 

यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि सीजन में टीम के लिए हेड कोच की भूमिका अदा कर रहे अभिषेक नायर (Abhishek Nayar) हैं. उनको लेकर एक ऐसा संयोग बनता हुआ दिख रहा है कि वह टीम की हार का कारण बन रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि यह पूरा आंकड़ा क्या है. 

महिला आईपीएल में भी फ्लॉप रहे अभिषेक नायर 

आईपीएल से पहले महिला आईपीएल यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में अभिषेक नायर ने यूपी वॉरियर्स के लिए हेड कोच की भूमिका अदा की थी. सीजन में टीम की तरफ से काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला था. यूपी 8 में से सिर्फ 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पांचवें पायदान पर रही थी. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 2025 और 2024 के सीजन में भी यूपी वॉरियर्स की टीम खराब प्रदर्शन के कारण टेबल में काफी नीचे रहते हुए एलिमिनेट हुई थी. सिर्फ पहले सीजन यानी 2023 में यूपी ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था. 

केकेआर का बुरा हाल, नहीं मिली एक भी जीत 

अभिषेक नायर की कोचिंग वाली केकेआर का सीजन में बहुत बुरा हाल देखने को मिल रहा है. टीम ने सीजन में अब तक 5 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने चार मैच गंवाए हैं. चार मैचों में टीम को मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है. पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा.  

 

यह भी पढ़ें: Virat Kohli Injury: क्या आज लखनऊ के खिलाफ नहीं खेलेंगे विराट कोहली? जानें इंजरी पर क्या है ताजा अपडेट

Published at : 15 Apr 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Abhishek Nayar KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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