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4,4,4,4,4... विराट कोहली ने एक ओवर में लगातार 5 चौके जड़ रचा इतिहास, इस खास लिस्ट में बनाई जगह

Virat Kohli Five Consecutive Fours in One Over: IPL 2026 में विराट कोहली ने एक ही ओवर में लगातार 5 चौके लगाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 08:41 PM (IST)
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विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है. उन्होंने कगिसो रबाड़ा के एक ही ओवर में लगातार 5 चौके लगाए, इस ओवर में विराट ने कुल 21 रन बटोरे. इससे पहले कई बल्लेबाज IPL मैच के एक ही ओवर में 5 या उससे अधिक चौके लगाने का कारनामा कर चुके हैं. मगर RCB के लिए अब तक सिर्फ 2 ही बल्लेबाज ऐसा कर पाए थे.

विराट कोहली का ऐतिहासिक कारनामा

IPL के इतिहास में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के ऐसे केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने एक ही ओवर में पांच या उससे अधिक चौके लगाए हों. उनसे पहले सिर्फ क्रिस गेल और शेन वॉटसन ऐसा कर पाए थे. विराट ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पारी के दूसरे ओवर में यह कमाल का कारनामा किया. उन्होंने कगिसो रबाड़ा की पहली 5 गेंदों पर लगातार पांच चौके लगाए.

लगातार 5 या अधिक चौके लगाने वाले RCB के बल्लेबाज

  • 5 चौके - क्रिस गेल
  • 5 चौके - शेन वॉटसन
  • 5 चौके - विराट कोहली

रबाड़ा जीते दिग्गजों की जंग

विराट कोहली ने चाहे कगिसो रबाड़ा के एक ही ओवर में लगातार 5 चौके लगा दिए हों, लेकिन दिग्गजों की इस जंग में रबाड़ा को विजय मिली. क्योंकि अगले ही ओवर में रबाड़ा ने विराट कोहली को राशिद खान के हाथों कैच करवाया था. विराट इस मुकाबले में 13 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए.

किंग कोहली के पास फिर मौका था कि वे ऑरेंज कैप हासिल कर लें. हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें दमदार अर्धशतकीय पारी खेलने की जरूरत थी. विराट अब भी ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं और 9 मुकाबलों में 379 रन बना चुके हैं. आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट अभी चौथे स्थान पर हैं और ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा (425 रन) के पास है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Apr 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada GT Vs RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
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