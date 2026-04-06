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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार, इस मैच से करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी  

IPL 2026: हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार, इस मैच से करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी  

Hardik Pandya Return: हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया. तो आइए जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के कप्तान किस मैच से मैदान पर वापस लौटेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 06 Apr 2026 06:50 PM (IST)
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Hardik Pandya Return Latest Update: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 (IPL 2026) में अपना दूसरा मुकाबला 04 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था. मुकाबले में हार्दिक पांड्या एमआई की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे. हार्दिक की जगह सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे. 

बता दें कि मुंबई को अगला मुकाबला कल यानी 07 अप्रैल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है. इस मैच से पहले मुंबई के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने हार्दिक को लेकर अपडेट शेयर करते हुए बताया कि हार्दिक कल के मैच के लिए उपलब्ध होंगे. वह चोटिल नहीं थे, वह अस्वस्थ थे. अब वह ठीक हैं. हार्दिक ने नेट्स में अभ्यास भी किया है. 

क्या फिर करेंगे मुंबई की कप्तानी?

तो आपको बता दें कि हार्दिक मुंबई के नियमित कप्तान हैं. ऐसे में वह वापसी के साथ टीम की कमान भी संभालते हुए दिखाई देंगे. सूर्या ने सिर्फ हार्दिक की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी की थी. 

हार्दिक की गैरमौजूदगी में मुंबई को मिली हार 

दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक की गैरमौजूदगी में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. सीजन के अपने पहले मैच में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से शिकस्त दी थी. पहले मैच में हार्दिक प्लेइंग 11 में बतौर कप्तान टीम का हिस्सा थे. मुकाबले में उन्होंने बैटिंग करते हुए नाबाद 18 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा गेंदबाजी में 3 ओवर में 39 रन खर्च कर 1 विकेट अपने खाते में डाला था.

हार्दिक पांड्या का आईपीएल करियर 

हार्दिक ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 153 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 141 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 28.52 की औसत और 147.02 के स्ट्राइक रेट से 2767 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 91 रनों का रहा. गेंदबाजी करते हुए 108 पारियों में हार्दिक ने 32.03 की इकॉनमी से 79 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट फिगर 5/36 का रहा. हार्दिक की इकॉनमी 9.22 की रही.

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के 11 मैच पूरे, विराट-रोहित कोसों दूर; इस 22 साल के लड़के के पास ऑरेंज कैप

Published at : 06 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA MI Vs RR IPL 2026
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