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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026GT vs MI: 'जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर न देना मेरी समस्या नहीं है', हार्दिक पांड्या का बयान वायरल

GT vs MI: 'जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर न देना मेरी समस्या नहीं है', हार्दिक पांड्या का बयान वायरल

जसप्रीत बुमराह को आईपीएल 2026 की पहली विकेट मिल गई है. बुमराह को सीजन के छठे मैच में पहला विकेट मिला.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 Apr 2026 01:47 PM (IST)
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IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को आईपीएल 2026 की पहली विकेट मिल गई है. बुमराह को सीजन के छठे मैच में पहला विकेट मिला. सोमवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेले गए मैच में एमआई के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए बुमराह ने पहली ही गेंद पर विकेट ली.

जसप्रीत बुमराह ने पहली बार पारी का पहला ओवर फेंका

एमआई के लिए सीजन में जसप्रीत बुमराह ने पहली बार पारी का पहला ओवर फेंका. इस पर हार्दिक पांड्या ने कहा, "मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए देखा है कि जस्सी ने पहले ओवर में गेंदबाजी क्यों नहीं की. अगर आप देखें, तो 151 मैचों में जसप्रीत ने 8 या 9 बार ही पहला ओवर किया है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हार्दिक पांड्या की समस्या है. बात बस इतनी है कि जसप्रीत बुमराह इतने स्पेशल हैं कि आप उनका इस्तेमाल टीम के लिए जहां भी जरूरी हो, करते हैं, न कि तब जब आप शुरुआत करते हैं. जीटी के खिलाफ हमें महसूस हुआ कि हम सच में नई गेंद से प्रभाव डालना चाहते हैं, और उनसे बेहतर कोई नहीं है.'

5 लगातार मैच में एक भी विकेट नहीं मिलने के बाद बुमराह का अब खुला खाता 

जसप्रीत बुमराह ने सीजन के पहले 5 मैचों में मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी की शुरुआत नहीं की थी. इसका असर उनकी गेंदबाजी पर दिख रहा था. बुमराह पिछले 5 मैचों में 1 भी विकेट नहीं ले पाए थे. साथ ही रन भी उनकी गेंदों पर बन रहे थे. जीटी के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत करने आए बुमराह ने पहली गेंद पर ही विकेट लेते हुए अपनी विकेटों का सूखा खत्म किया और एमआई को दमदार शुरुआत दिलायी जो बाद में जीत में बदली.

बुमराह ने 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिए.

एमआई ने तिलक की 101 रन की नाबाद पारी की बदौलत 5 विकेट पर 199 रन बनाए थे और जीटी को 100 रन पर समेटकर 99 रन से जीत हासिल की. तिलक प्लेयर ऑफ द मैच रहे. एमआई के लिए अश्वनी कुमार ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें- Danish Malewar Profile: कौन हैं दानिश मालेवार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया?

Published at : 21 Apr 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Jaspreet Bumrah MUMBAI INDIANS IPL 2026
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