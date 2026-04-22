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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: IPL 2026 के बीच मचा बवाल, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी की सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल, देखें

Watch: IPL 2026 के बीच मचा बवाल, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी की सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल, देखें

Kagiso Rabada Caught Smoking Cigarette: IPL 2026 के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को सिगरेट पीते देखने का दावा किया गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Apr 2026 04:04 PM (IST)
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गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा एक गलत कारण से चर्चा में आ गए हैं. इस बार उनके चर्चा में होने का कारण तेज स्पीड से डाली गई गेंद या फिर गिल्लिययां बिखेरना नहीं है बल्कि उन्हें सिगरेट पीते देखा गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रबाड़ा धूम्रपान कर रहे हैं. हालांकि वीडियो में किसी का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है.

सिगरेट पीना क्रिकेट नियमों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसके लिए रबाड़ा की जमकर आलोचना हो रही है. लोगों के बीच बहस छिड़ गई है और कुछ लोगों ने रबाड़ा पर प्रोफेशनलिजम की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए. खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक बेहतरीन इंटरनेशनल तेज गेंदबाज होने के कारण लोग उन्हें रोल मॉडल की तरह देखते हैं.

खैर वीडियो से साफ पता नहीं चलता है कि सिगरेट पीने वाले व्यक्ति कगिसो रबाड़ा हैं या नहीं. मगर रबाड़ा पहले भी एंटी-डोपिंग एजेंसियों के निशाने पर रह चुके हैं. पिछले साल की ही बात है जब दक्षिण अफ्रीका की एंटी-डोपिंग एजेंसी ने रबाड़ा पर एक महीने का बैन लगाया था. इस कारण वो IPL 2025 सीजन बीच में छोड़कर स्वदेश लौट गए थे. कुछ मुकाबले मिस करने के बाद वो आईपीएल में वापस लौटे थे.

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IPL 2026 की बात करें तो कगिसो रबाड़ा ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. वो टूर्नामेंट में 6 मैच खेलकर 10 विकेट चटका चुके हैं और अब तक गुजरात टाइटंस के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं. उनकी टीम गुजरात टाइटंस अभी 6 मैचों में तीन जीत और तीन हार के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है. गुजरात प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और अगले मुकाबलों में उसे अपने नेट रन-रेट को बेहतर करने की सख्त जरूरत होगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada Gujarat Titans IPL 2026
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