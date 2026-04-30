LIVE: गुजरात ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, RCB करेगी बैटिंग; देखे दोनों की प्लेइंग 11

आईपीएल 2026 के 42वें लीग मैच में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के जरिए गुजरात सीजन की 5वीं जीत अपने नाम करना चाहेगी. वहीं बेंगलुरु 7वीं जीत अपने खाते में डालना चाहेगी. बेंगलुरु पहले से ही काफी मजबूत नजर आ रही है. ऐसे में गुजरात के सामने उनकी चुनौती आसान नहीं होगी.

बेंगलुरु प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है. आज गुजरात के खिलाफ जीत हासिल कर टीम खुद को पहले पायदान पर काबिज करना चाहेगी. दूसरी तरफ, गुजरात पांचवें पायदान पर मौजूद है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है.

गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड

गुजरात और बेंगलुरु के बीच 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचो में बेंगलुरु ने 4 में जीत हासिल की है. बाकी के 3 मैचो में गुजरात ने बाजी मारी है. पिछले सीजन दोनों के बीच एक मैच खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.

मैच कहां देखें लाइव?

मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी, जिसके जरिए फैंस मुकाबले को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड

विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

रविश्रीनिवासन साई किशोर, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधु, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा। कॉनर एस्टरहुइजन.