भुवनेश्वर कुमार के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद हारी RCB, गुजरात ने 25 गेंद पहले चेज किया टारगेट

GT vs RCB Full Match Highlights: गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 4 विकेट से हरा दिया है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद बेंगलुरु की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई. भुवनेश्वर ने इस मुकाबले में तीन विकेट चटकाए. उन्होंने अपने टी20 करियर में 350 विकेट का आंकड़ा छू लिया है.

टॉस हारने के बाद बेंगलुरू की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. विराट कोहली ने 28 रन बनाए और देवदत्त पडिक्कल ने 40 रन बनाए. RCB के अन्य सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. टीम जैसे-तैसे 155 रनों के आंकड़े तक पहुंच पाई.

भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास

इस मुकाबले में साई सुदर्शन का विकेट लेते ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने टी20 करियर में 350 विकेट का आंकड़ा छू लिया था. वो टी20 क्रिकेट में युजवेन्द्र चहल के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं. भुवनेश्वर कुमार ने अपने 325वें मैच में 350 विकेट पूरे किए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर का विकेट लिया. जिससे उनके कुल टी20 विकेट का आंकड़ा 352 पर पहुंच गया है.

गुजरात की पांचवीं जीत

यह गुजरात टाइटंस की IPL 2026 सीजन में पांचवीं जीत रही, जिसके बाद वह पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है. वहीं RCB ने दूसरा स्थान कायम रखा है.

गुजरात की टीम जब 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 18 गेंद में 43 रनों की पारी खेली. विराट कोहली ने अविश्वसनीय कैच पकड़ कर गिल को आउट करने में अपना योगदान दिया. जोस बटलर ने 19 गेंद में 39 रन बनाए.

अंत में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए राहुल तेवतिया ने 17 गेंद में नाबाद 27 रन बनाकर गुजरात की सीजन में पांचवीं जीत सुनिश्चित की. गुजरात के लिए यह इसलिए भी बड़ी जीत रही क्योंकि उसने 25 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. इससे उसे नेट रन-रेट में भी फायदा मिला होगा.

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